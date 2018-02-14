جراند إنفستمنت تؤسس شركة لصناعة الورق والكرتون

رجب عز الدينقالت شركة جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية إنها بصدد الإسهام في تأسيس شركة مساهمة مصرية فى مجال تصنيع الورق والكرتون.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الشركة المزمع تأسيسها سيكون رأسمالها المصدر والمدفوع 2.5 مليون جنيه، بنسبة مساهمة تصل إلى 17% من جانبها.وسجلت

رجب عز الدين

قالت شركة جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية إنها بصدد الإسهام في تأسيس شركة مساهمة مصرية فى مجال تصنيع الورق والكرتون.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الشركة المزمع تأسيسها سيكون رأسمالها المصدر والمدفوع 2.5 مليون جنيه، بنسبة مساهمة تصل إلى 17% من جانبها.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.3 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 3.39 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016، بنسبة تراجع قدرها 61% تقريبًا.

يشار إلى أن العام المالي لشركة جراند إنفستمنت يبدأ في شهر أبريل، وينتهي في مارس من كل عام.

وتأسست جراند إنفستمنت عام 2007، ويبلغ رأسمالها 39 مليون جنيه، موزع على 7.8 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، وتعمل الشركة فى مجال تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، مزاولة نشاط أمناء الحفظ والإيداع المركزي.

