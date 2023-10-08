«جراندي صبور» توقع عقود شراكة مع «منصات للتطوير» لتشطيب مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

وقعت شركة “جراندي صبور” عقود شراكة استراتيجية مع شركة “منصات للتطوير” لتشطيب مشروعاتها بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، بقيمة أعمال تقديرية تقارب 600 مليون جنيه.

وجاء التوقيع بحضور المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور والمهندس أحمد أمين مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري والمهندس تامر فؤاد الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من قيادات الشركتين.

وبمقتضى هذا العقد تقوم شركة “جراندي صبور” بتقديم خدمات متكاملة استثنائية في التشطيبات والفرش والديكور لمشروع بوديا تاور العاصمة الإدارية الجديدة و مشروعي ايكليبس واكسيل بالقاهرة الجديدة، حيث تقدم خدمات تشطيبات وفرش وديكور عقارية متميزة.

وأوضحت المهندسة رشا مصطفي الرئيس التنفيذي لشركة “جراندي صبور” أن الشركة تعتمد في التشطيبات على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات لتلبية جميع إحتياجات العملاء بداية من تصميم الديكورات وتنفيذها والإشراف على التنفيذ وتقديم خدمة الفرش للوحدات.

واستكملت أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في تسليم عدد كبير من الوحدات المشطبة في مشروعات الأهلي صبور وغيرها، وهو الأمر الذي نال استحسان الجميع في ظل التزام الشركة الكبير في المواعيد والجودة العالية التي تقدمها الشركة، وهو ما جعل حجم الطلب علي الشركة لتقديم هذه الخدمات كبير جدا خاصة في المشروعات الجديدة.

وفيما يتعلق بخطة الشركة القادمة، أضافت: الشركة تستهدف تحقيق نجاحات متتالية خاصة، وأن السوق العقاري والنهضة العمرانية الكبيرة التي تعيشها مصر والمدن الجديدة والتوسعات شرق وغرب القاهرة وفي العلمين والعاصمة الإدارية يساعد على النجاح، وبالتالي لدينا خطة طموحة نسعى لتنفيذها ليكون عام 2023 وعام 2024 هما الانطلاق لتقديم هذه الخدمات، مستغلين قيام العديد من الشركات بالتسليم للوحدات للمشروع، وهو ما ظهر جليا من توقيع مئات العقود مع عملاء مشروع جايا في الساحل الشمالي بعد استلامهم الوحدات.

علي الجانب الآخر، أوضح المهندس تامر فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة منصات للتطوير العقاري، أن شركة Grande تهتم بأدق للتفاصيل وهو ما ضمن لمسات نهائية لا تشوبها شائبة تضفي الأناقة والرقي على كل المشروع، وهو ما تبحث عنه شركة منصات في مشاريعها، وهي: بوديا تاور بالعاصمة الإدارية الجديدة وايكليبس واكسل بالتجمع الخامس.