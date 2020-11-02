«جرانت ثورنتون» تقدر سهم أسمنت بورتلاند طره بقيمة 7.08 جنيه

السويس للأسمنت تفصح عن نتائج دراسة القيمة العادلة لصفقة الاستحواذ على بورلاتلاند طره

قدرة شركة جرانت ثورنتون القيمة العادلة لسهم شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية بقيمة 7.08 جنيه فى إطار صفقة استحواذ مرتقبة من قبل شركة السويس للأسمنت .

وقالت السويس للأسمنت فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين إن مجلس الإدارة قرر الالتزام بسعر العرض المقدم بغض النظر عن تقييم المستشار المالى الذى يقل قليلا.

ويبلغ سعر عرض الاستحواذ المقدم من السويس للأسمنت حوالى 7.18 جنيه للسهم، وحصلت الشركة فى أكتوبر الماضى على الرقابة المالية للشروع فى عملية الاستحواذ.

وقالت الرقابة المالية، فى بيان، للبورصة المصرية (13 اكتوبر الماضى)، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.

وأضاف البيان أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدم العرض، وألزمت الرقابة مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم.

وتتولى المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية عملية تنفيذ الشراء خلال الفترة المقبلة.

السويس للأسمنت تقدمت فى سبتمبر بعرض شراء بسعر 7.18 جنيه للسهم

مجموعة السويس للأسمنت

وتقدمت السويس للأسمنت فى (29 سبتمبر الماضى) بعرض استحواذ كامل على شركة أسمنت بورتلاند طره بمتوسط سعر 7.18 جنيه للسهم تمهيدًا لشطبها من جداول القيد فى البورصة.

ويستهدف العرض شراء 20 مليون سهم فى بورتلاند طره، تعادل 28% من الأسهم، وتمثل النسبة المكملة لإتمام الاستحواذ الكامل عليها من قِبل السويس للأسمنت.

وتستحوذ السويس للأسمنت، فى الوقت الحالى، على 66.12% من إجمالى أسهم بورتلاند طره، بينما تستحوذ شركة الصناعات المعدنية على 18.64%.

كما تمتلك شركة MENAF SAS نسبة 5.81% من إجمالى الأسهم، وفقًا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 يوليو الماضى.

ويبلغ رأسمال أسمنت بورتلاند طره الحالى 357.6 مليون جنيه موزعًا على 71.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

هايدلبرج تقدمت بعرض مواز للاستحواذ على السويس للأسمنت

يأتى هذا العرض فى إطار عرض استحواذ أكبر تقدمت به الشركة الألمانية الأم “هايدلبرج سيمنت فرانس ” على أسهم السويس للأسمنت.

وتقدمت “هايدلبرج سيمنت فرانس إس ايه إس”، بعرض مواز لشراء عدد 59.79 مليون سهم تعادل 32.87% من أسهم السويس للأسمنت بمتوسط سعر 7.5 جنيه للسهم.

وقدرت جرانت ثورنتون القيمة العادلة لسهم السويس للأسمنت أعلى بقليل من السعر المقدم ( 7.71 جنيه )، وفقا لملخص الدرسة المرسل للبورصة الاثنين 2 نوفمبر 2020.

وتمتلك هايدلبرج سيمنت فرانس 55.08% من إجمالى أسهم السويس للأسمنت بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال أربع شركات تستحوذ على حصص مختلفة بالشركة.

ويبلغ رأسمال السويس للأسمنت 909.28 مليون جنيه، موزعًا على 181.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين خمس شركات رئيسية هى: MENAF SAS بنسبة 26%،CIMENTS FRANCAIS بنسبة 12.36%.

كما تستحوذ شركة CEMNTS DU MAROC CIMAR على 11.66%، أما شركة TERCIM SAS فتستحوذ على 5% تقريبًا.

كذلك تستحوذ شركة RIMCO EGT INVESTMENT على نسبة 12% تقريبًا، وفقًا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 10 يوليو الماضى.

السويس تشتكى من منافسة تخريبية فى السوق المصرية منذ أعوام

وتشتكى السويس للأسمنت من ظروف السوق المصرية خلال الأعوام الماضية؛ بسبب ارتفاع المعروض وقلة الطلب وزيادة التكاليف.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 1.18 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى، مقارنة بخسائر قدرها 1.34 مليار جنيه خلال 2018.

وانخفضت مبيعات الشركة إلى 6.46 مليار جنيه، خلال العام الماضي، مقارنة بمبيعات بلغت 7.43 مليار جنيه في 2018.

وتفاقمت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى (المنتهى يونيو) لتصل إلى 709.3 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 356.4 مليون جنيه خلال الفترة 2019.

كما تراجعت مبيعاتها خلال النصف المذكور إلى 2.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.3 مليار جنيه خلال النصف المقارن من العام الماضي.

كذلك تكبدت أسمنت بورتلاند طره المصرية خسائر بلغت 152 مليون جنيه خلال النصف الأول مقارنة بخسائر قدرها 461 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وقالت السويس للأسمنت، فى وقت سابق، إنها تتعرض لمنافسة تخريبية فى السوق المصرى أدت إلى خسائرها وشركاتها التابعة.

وأضافت، فى إفصاح سابق، أن السبب الرئيسى لانخفاض إيرادات المجموعة يرجع إلى المشاكل الكبيرة فى زيادة العرض على الطلب، إلى جانب استمرار انخفاض الطلب.

وأعلنت السويس للأسمنت فى 27 أبريل الماضى، تعيين السفير ياسر النجار رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا لخير الله هامان جردال.

وقف أسمنت بورتلاند طره بسبب الخسائر المتزايدة

واضطرت السويس للأسمنت، فى مايو 2019، لإيقاف نشاط شركتها التابعة أسمنت بورتلاند طره وقفًا مؤقتًا نتيجة تدهور النتائج المالية وتكبدها خسائر متزايدة.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إنها قررت وقف نشاط أسمنت بورتلاند طره، مع الإبقاء على الشركة وعدم تصفيتها، ما دام أمكن إيقاف التشغيل وعدم تكبد خسائر إضافية.

وتعد أسمنت بورتلاند طرة شركة الأسمنت الأولى في مصر، وتمتلك حوالي 66.12% منها.

وأبرمت السويس للأسمنت، فى 31 يوليو 2019، اتفاقية توريد مع الشركة المصرية للتكرير؛ لشراء فحم بترولي منتج محليًّا بكَميات تصل إلى 200 طن ألف طن سنويًّا.

وقالت الشركة إن هذه الاتفاقية ستقلل التكاليف اللوجستية عليها نتيجة توفير مزيج الوقود المستخدم جزئيًّا من السوق المحلية.