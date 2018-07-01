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جراف.. 6 شركات سمسرة تنفذ نصف تعاملات البورصة

مصطفى طلعت:استحوذت 6 شركات سمسرة على نحو نصف تعاملات البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري – أول 6 شهور – بتداولات إجمالية بلغت قيمتها 175 مليار جنيه تقريبا.ووفقا لتقرير صادر عن البورصة، اقتنصت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية الحصة الأكبر بنسبة 11.9%، ثم ا
9:32 ص, الأحد, 1 يوليو 18 9:32 ص, الأحد, 1 يوليو 18

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مصطفى طلعت:


استحوذت 6 شركات سمسرة على نحو نصف تعاملات البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري – أول 6 شهور – بتداولات إجمالية بلغت قيمتها 175 مليار جنيه تقريبا.


ووفقا لتقرير صادر عن البورصة، اقتنصت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية الحصة الأكبر بنسبة 11.9%، ثم المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية 11.5%، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية 8.7%، وبلتون لتداول الأوراق المالية 6.4%، وفاروس لتداول الأوراق المالية 5.4%، وأرقام لتداول الأوراق المالية 4.9%.


الجراف التالي يوضح الحصة السوقية لكل شركة:



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