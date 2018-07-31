جراف| 3.8% نموًا بمبيعات سوق السيارات بالصين في النصف الأول

شريف عيسى
ارتفعت مبيعات السيارات الملاكى بالسوق الصينى خلال النصف الأول من هذا العام بمعدل 3.8%، لتسجل 13.6 مليون سيارة، مقابل 13.1 مليون سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا للإحصائيات المعلنة عن مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث سوق السيارات.
وتراجعت مبيعات سوق السيارات بنهاية يونيو من العام الحالى بمعدل 0.4%، مع التوقعات التى تشير إلى تخفيض السلطات الصينية للتعريفة الجمركية على السيارات المستودة إلى 15%، وقطع الغيار بنسبة تصل إلى 6%.
ورفعت فوكس 2 موف من توقعاتها لنمو مبيعات سوق السيارات الصينى بنهاية العام الحالى بنسبة تصل إلى 6.5%، بإجمالى 30.07 مليون سيارة، مقابل 28.23 مليون سيارة تم بيعها حتى نهاية 2017.
واستمر تصدر فولكس فاجن لقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بسوق السيارات بعد تمكنها من اقتناص حصة سوقية بلغت 11.3%، من إجمالى مبيعات الصين من الموديلات الملاكى، بإجمالى 1.65 مليون سيارة.
وصعد ترتيب جيلى من المركز الرابع خلال العام الماضى، إلى المرتبة الثانية فى القائمة بعد نمو مبيعاتها 33.5%، بحصة سوقية بلغت 5.3%، بإجمالى 712.9 ألف سيارة مباعة حلال النصف الأول، كما ارتفع ترتيب كورولا من المركز الخامس الى المركز الثالث فى القائمة بعد ان تمكنت زيادة حجم مبيعاتها بـ 8.1%، لترتفع حصتها السوقية إلى 4.9%، بإجمالى 659.9 ألف سيارة.
وهبط ترتيب هوندا للمركز الرابع خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنه بالمركز الثانى خلال العام الماضى، بعد أن هبط أداء مبيعاتها 1.4%، لتسجل 656.72 ألف سيارة، بحصة سوقية 4.9%.
واستقرت شنجان فى المركز الخامس بعد أن كانت تقتنص المركز الخامس خلال النصف الأول من العام الماضى، بعد أن تراجعت مبيعاتها 11.3%، بإجمالى 649.93 ألف سيارة، بحصة سوقية 4.8%.
يوضح الشكل البيانى التالى مبيعات العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسوق السيارات بالصين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من 2018: