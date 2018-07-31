جراف| 3.8% نموًا بمبيعات سوق السيارات بالصين في النصف الأول

شريف عيسىارتفعت مبيعات السيارات الملاكى بالسوق الصينى خلال النصف الأول من هذا العام بمعدل 3.8%، لتسجل 13.6 مليون سيارة، مقابل 13.1 مليون سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا للإحصائيات المعلنة عن مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث سوق السيارات.وتراجعت مبيعات سوق السيارات بنهاية يوني

شريف عيسى



ارتفعت مبيعات السيارات الملاكى بالسوق الصينى خلال النصف الأول من هذا العام بمعدل 3.8%، لتسجل 13.6 مليون سيارة، مقابل 13.1 مليون سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا للإحصائيات المعلنة عن مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث سوق السيارات.



وتراجعت مبيعات سوق السيارات بنهاية يونيو من العام الحالى بمعدل 0.4%، مع التوقعات التى تشير إلى تخفيض السلطات الصينية للتعريفة الجمركية على السيارات المستودة إلى 15%، وقطع الغيار بنسبة تصل إلى 6%.



ورفعت فوكس 2 موف من توقعاتها لنمو مبيعات سوق السيارات الصينى بنهاية العام الحالى بنسبة تصل إلى 6.5%، بإجمالى 30.07 مليون سيارة، مقابل 28.23 مليون سيارة تم بيعها حتى نهاية 2017.





ويوضح الجراف التفاعلى التالى تطور مبيعات سوق السيارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية العام الحالى:







واستمر تصدر فولكس فاجن لقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بسوق السيارات بعد تمكنها من اقتناص حصة سوقية بلغت 11.3%، من إجمالى مبيعات الصين من الموديلات الملاكى، بإجمالى 1.65 مليون سيارة.

وصعد ترتيب جيلى من المركز الرابع خلال العام الماضى، إلى المرتبة الثانية فى القائمة بعد نمو مبيعاتها 33.5%، بحصة سوقية بلغت 5.3%، بإجمالى 712.9 ألف سيارة مباعة حلال النصف الأول، كما ارتفع ترتيب كورولا من المركز الخامس الى المركز الثالث فى القائمة بعد ان تمكنت زيادة حجم مبيعاتها بـ 8.1%، لترتفع حصتها السوقية إلى 4.9%، بإجمالى 659.9 ألف سيارة.

وهبط ترتيب هوندا للمركز الرابع خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنه بالمركز الثانى خلال العام الماضى، بعد أن هبط أداء مبيعاتها 1.4%، لتسجل 656.72 ألف سيارة، بحصة سوقية 4.9%.

واستقرت شنجان فى المركز الخامس بعد أن كانت تقتنص المركز الخامس خلال النصف الأول من العام الماضى، بعد أن تراجعت مبيعاتها 11.3%، بإجمالى 649.93 ألف سيارة، بحصة سوقية 4.8%.

يوضح الشكل البيانى التالى مبيعات العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسوق السيارات بالصين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من 2018: