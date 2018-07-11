جراف.. 3 : 40 ألف جنيه أوفر برايس 10 طرازات محلية ومستوردة

أحمد شوقيأدت أزمة نقص المعروض إلى تنامي ظاهرة الأوفر برايس في السوق، والمتمثلة في المبالغ الإضافية التي يحصلها التجار والموزعون لبيع السيارات باعلى من الأسعار الرسمية.وأوضح مصدر مسؤول برابطة تجار السيارات أن الأوفر برايس على شيري تيجو يقدر بنحو 5 آلاف جنيه، لتصل أسعارها إلى 251 ألف جنيه في ح

أحمد شوقي

أدت أزمة نقص المعروض إلى تنامي ظاهرة الأوفر برايس في السوق، والمتمثلة في المبالغ الإضافية التي يحصلها التجار والموزعون لبيع السيارات باعلى من الأسعار الرسمية.

وأوضح مصدر مسؤول برابطة تجار السيارات أن الأوفر برايس على شيري تيجو يقدر بنحو 5 آلاف جنيه، لتصل أسعارها إلى 251 ألف جنيه في حين تقدر أسعارها الرسمية بـ 246 ألف جنيه؛ مضيفًا أن أسعار رينو لوجان تتراوح بين 190 و249 ألف جنيه في حين تباع فعليًا بأوفر برايس 15 ألف جنيه.

وأشار إلى أن نيسان صني غير متوفرة بالسوق بشكل كامل وتباع بأوفر برايس يتراوح بين 15 و20 ألف جنيه؛ في الوقت الذي تبلغ أسعار السيارة الرسمية بين 215 و237 ألف جنيه

فيما يبلغ أوفر برايس نيسان سنترا 10 آلاف جنيه في الوقت الذي تبلغ أسعارها الرسمية 299 ألف جنيه، وفق المصدر.

وأوضح أن نيسان قاشقاي تباع بأعلى من أسعارها الرسمية بما يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه. وتبلغ أسعار السيارة الرسمية ما بين 434.9 و464.9 ألف جنيه.

واستطرد أن هيونداي توسان تباع بأوفر برايس يتراوح بين 15 و40 الف جنيه. وتبلغ أسعارها الرسمية ما بين 470 و633 ألف جنيه؛ في حين تباع هيونداي النترا AD بأوفر برايس 20 الف جنيه. وتتراوح أسعار السيارة بين 315.5 و414.5 ألف جنيه.

وتباع النسخة المحلية من السيارة هيونداي إلنترا إتش دي بأوفر برايس يتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه. وتتراح أسعار السيارة الرسمية بين 255.9 و283.9 ألف جنيه، وفق المصدر.

وأشار إلى أن أوفر برايس شيفروليه أوبترا يصل إلى نحو 14 الف جنيه لتباع السيارة للعميل بما يتراوحب ين 242.9 و244 ألف جنيه في حين تتراوح أسعارها الرسمية بين 218.9 و230 الف جنيه.

ووفق المصدر ذاته، يصل أوفر برايس شيفروليه أفيو إلى 16 ألف جنيه للنسخة الأوتوماتيك لتباع بواقع 222 ألف جنيه مقابل 206 ألف؛ فيما تباع النسخة المانيوال بالأسعار الرسمية، كما تباع كل من شيفروليه كروز وشيفروليه لانوس بأسعارهما الرسمية لمحدودية الطلب عليهما،

وأوضح أن ارتفاعات الأسعار أدت إلى تآكل مبيعات الأوفر برايس على العديد من السيارات لتباع بأسعارها الرسمية ومن بينها: شيري إنفي التي تبلغ أسعارها الرسمية 169 ألف جنيه؛ والنسخة المانيوال من هيونداي فرنا التي يصل سعرها الرسمي إلى 180.5 ألف جنيه حيث أدت الزيادات المتكررة في أسعارهما إلى تباطؤ الطلب عليها.

ولفت إلى غياب النسخة الأوتوماتيك من هيونداي فرنا من السوق.