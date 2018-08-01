جراف| 1600 سي سي تقود الملاكي للنمو خلال النصف الأول

أحمد شوقي:أسهمت السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي في تحقيق قطاع الملاكي نسبة نمو وصلت إلى 44% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلًا 57.4 ألف سيارة مقابل 40 ألف خلال نفس الفترة من 2017.جاء ذلك بعد أن تمكنت هذه الشريحة من السيارات من رفع مبيعاتها خلال الشهور الستة الأولى من

أحمد شوقي:

أسهمت السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي في تحقيق قطاع الملاكي نسبة نمو وصلت إلى 44% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلًا 57.4 ألف سيارة مقابل 40 ألف خلال نفس الفترة من 2017.

جاء ذلك بعد أن تمكنت هذه الشريحة من السيارات من رفع مبيعاتها خلال الشهور الستة الأولى من 2018 بواقع 63% لتصل 33.7 ألف وحدة مقابل 20.7 ألف خلال الفترة ذاتها من 2017.

وكان للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV دور مهم أيضًا في دفع نمو قطاع الملاكي خلال النصف الأول بعد ارتفاع مبيعاتها بنسبة 55% مسجلة 11.9 ألف وحدة مقابل 7.7 ألف خلال النصف الأول من 2017.

كما ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي بين 1300 و1500 سي سي بنسبة 9% لتصل 8.9 ألف سيارة مقابل 8.2 ألف خلال النصف الأول من 2017.

في المقابل؛تراجع أداء فئات الملاكي الأخرى؛ على النحو الذي يوضحه الرسم التالي؛ والذي يتضمن أيضًا الحصص السوقية لكل شريحة من شرائح السيارات الملاكي خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

