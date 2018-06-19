جراف.. 1200 أتوبيس رفعت تذاكرها 5 أضعاف للحد الأقصى المقرر حكوميا

- أصبح سعرها 3 جنيهات مقارنة بجنيه ونصف قبل الزيادة مدحت إسماعيل أظهرت الزيادة التي أقرتها هيئة النقل العام ارتفاع أسعار تذاكر 1200 أتوبيس، كانت تعمل بسعر 1.5 جنيه، بنسبة 100% لتصبح 3 جنيهات، وهي تعادل 5 أضعاف الحد الأقصى للزيادة التي أعلنها مجلس الوزراء. يشار إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة قرر

– أصبح سعرها 3 جنيهات مقارنة بجنيه ونصف قبل الزيادة

مدحت إسماعيل



أظهرت الزيادة التي أقرتها هيئة النقل العام ارتفاع أسعار تذاكر 1200 أتوبيس، كانت تعمل بسعر 1.5 جنيه، بنسبة 100% لتصبح 3 جنيهات، وهي تعادل 5 أضعاف الحد الأقصى للزيادة التي أعلنها مجلس الوزراء.

يشار إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة قررت تطبيق زيادة تعريفة ركوب جديدة، وفقاً للمسافات عقب رفع زيادة أسعار الوقود بحيث تبلغ تذكرة الركوب 3 جنيهات، 30 كيلو مترا، وهي تبلغ 80% من الأتوبيسات، والخطوط التي تسير من 30 إلى 40 كيلو مترا ستبلغ تعريفة الركوب 4 جنيهات، وتبلغ نسبتها 12 % فقط من إجمالي الخطوط، كما يتم حساب أتوبيسات المدن الجديدة التي تسير بين 40 و50 كيلو مترا تبلغ قيمة التذكرة بها 5 جنيهات.

وكانت أسعار التذاكر تتراوح ما بين 1.5 و2.5 جنيه قبل الزيادة، وقال مسؤول إن ما يقرب من 1200 أتوبيس كانت أسعارها جنيه ونصف.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق أنه قام بالتواصل مع المحافظين للتأكد من الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تترواح بين 10 و20% ويتم حاليا طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها فى المواقف المختلفة، كما سيتم إرسالها إلى وسائل الإعلام بحيث تكون متاحة للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات وسيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة للتطبيق.



