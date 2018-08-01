جراف| هيونداى ونيسان الأكثر مبيعًا للملاكى خلال 6 أشهر

أحمد شوقىاستحوذت العلامة الكورية هيونداى على 24.1% من مبيعات السيارات الملاكى فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى والبالغة 57.4 ألف سيارة مقابل 17.3% من مبيعات الفترة نفسها من العام الماضى والبالغة 40 ألف وحدة؛ لتتصدر هيونداى بذلك قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للملاكى.أما الصان



أحمد شوقى

استحوذت العلامة الكورية هيونداى على 24.1% من مبيعات السيارات الملاكى فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى والبالغة 57.4 ألف سيارة مقابل 17.3% من مبيعات الفترة نفسها من العام الماضى والبالغة 40 ألف وحدة؛ لتتصدر هيونداى بذلك قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للملاكى.

أما الصانع اليابانى نيسان فقد جاء فى المرتبة الثانية بنسبة 20.4% من المبيعات الكلية للقطاع مقابل 26% خلال الشهور الستة الأولى من 2017، وتبعتها فى المرتبة الثالثة رينو بنسبة 11.4% مقابل 5.1%.

وقد جاءت شيفروليه فى المرتبة الرابعة لنسبة 8.9% من مبيعات الملاكى خلال النصف الأول من العام المالى وتبعتها تويوتا بنسبة 7.2% وكيا بواقع 6% وأوبل بحصة سوقية 4.8% وميتسوبيشى بـ 4.5%.

أما المركز التاسع فقد كان من نصيب شيرى التى استحوذت على 3.3% من المبيعات الكلية للملاكى خلال النصف الأول من 2018 وتبعتها على التوالى كل من: فيات وفورد بواقع 2.4% لكل منهما وجيب بـ 1.% وسوبارو بنسبة 1.2%.

واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على 1.9% من مبيعات القطاع.

ويوضح الرسم التالى تطور الحصص السوقية لكل علامة تجارية بين النصف الأول من 2018 والفترة نفسها من 2017.