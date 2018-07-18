جراف| نمو ملحوظ لـ«فرنا» التاكسي.. وأداء متذبذب لـ«إتش دي»

أحمد شوقيشهدت الفترة الماضية نموًا واضحًا في مبيعات التاكسي الخاصة بالسيارة هيونداي فرنا المجمعة بمصانع جي بي أوتو غبور؛ إذ حققت السيارة نموًا تدريجيًا بداية من مارس 2017 وحتى مايو 2018.في المقابل؛ شهدت مبيعات التاكسي لهيونداي إلنترا إتش دي تذبذبًا كبيرًا؛ رغم أن أداء السيارتين كان متقاربًا بشكل

أحمد شوقي

شهدت الفترة الماضية نموًا واضحًا في مبيعات التاكسي الخاصة بالسيارة هيونداي فرنا المجمعة بمصانع جي بي أوتو غبور؛ إذ حققت السيارة نموًا تدريجيًا بداية من مارس 2017 وحتى مايو 2018.

في المقابل؛ شهدت مبيعات التاكسي لهيونداي إلنترا إتش دي تذبذبًا كبيرًا؛ رغم أن أداء السيارتين كان متقاربًا بشكل كبير خلال الربع الأول من 2017؛ وهو الأمر الذي يتضح من خلال الرسم التالي.

ووفق الرسم السابق؛ فإن مبيعات هيونداي فرنا قد شهدت نموًا خلال أبريل من العام الماضي بارتفاع مبيعاتها إلى 29 وحدة مقابل 17 وحدة في مارس السابق عليه، واستمر نمو مبيعات السيارة تدريجيًا حتى وصل أقصاه خلال العام الماضي في نوفمبر بتسجيل السيارة 131 وحدة انخفضت لاحقًا خلال ديسمبر إلى 96 وحدة.

لكن مع بداية العام الجاري؛ استعادت السيارة أداءها القوي لتسجل أفضل أداء لها على مدار العامين خلال يناير ببيعها 191 سيارة من التاكسي؛ لكنها سجلت تراجعًا لاحقًا خلال فبراير ومارس وأبريل؛ لتستعيد أداءها مرة أخرى خلال مايو السابق.

أما هيونداي إلنترا إتش دي التاكسي فقد تراجعت بشكل كبير بداية من الربع الثاني من العام الماضي بتسجيلها سيارة واحدة خلال أبريل 2017 مقابل 13 سيارة خلال مارس السابق عليه؛ واستمر هذا الوضع حتى رفعت السيارة مبيعاتها خلال أغسطس إلى 22 وحدة؛ ثم إلى 36 وحدة في أكتوبر ونوفمبر من 2017؛ لتبدأ بعد ذلك مسلسل التدهور ببيعها 14 وحدة فقط في ديسمبر وعدم قدرتها على تسجيل مبيعات نهائيًا خلال 2018 باستثناء سيارة واحدة في فبراير و10 سيارات في مارس.