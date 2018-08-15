جراف| مصر فى المرتبة قبل الأخيرة بتقرير التنافسية العربى

أحمد شوقىأوضح تقرير التنافسية فى العالم العربى أن مصر تحتل المرتبة الـ 11 وقبل الأخيرة بين 12 دولة عربية يشملها التقرير.ووفق التقرير الصادر عن البنك الدولى والمنتدى الاقتصادى العالمي؛ فإن الدول العربية الأعلى تنافسية هى على التوالي: الإمارات العربية المتحدة ثم قطر والسعودية والبحرين والكوي

أحمد شوقى

أوضح تقرير التنافسية فى العالم العربى أن مصر تحتل المرتبة الـ 11 وقبل الأخيرة بين 12 دولة عربية يشملها التقرير.

ووفق التقرير الصادر عن البنك الدولى والمنتدى الاقتصادى العالمي؛ فإن الدول العربية الأعلى تنافسية هى على التوالي: الإمارات العربية المتحدة ثم قطر والسعودية والبحرين والكويت وعمان والأردن والمغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان.

وبذلك؛ فإن مصر تأتى فى المرتبة الحادية عشرة أى المرتبة قبل الأخيرة.

وبشأن ترتيب هذه الدول على المستوى العالمى يمكن مطالعة الرسم التالي؛ الذى يبين مراكز هذه الدول العربية الـ 12 عالميًا وترتيبها كل منها ضمن مجموعة الدول العربية، وفق ما ورد بتقرير التنافسية فى العالم العربي.