جراف| مبيعات السيارات عند أعلى مستوياتها منذ التعويم

أحمد شوقىسجلت مبيعات السيارات خلال شهر يونيو الماضي أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2016 بعد وصولها إلى 15.5 ألف وحدة؛ وهو المستوى الذي لم يتم الوصول إليه منذ أكتوبر 2016؛ والذي شهد تراجعًا حادًا في المبيعات على خلفية تحرير اسعار الصرف.ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ فإن مبي

أحمد شوقى

سجلت مبيعات السيارات خلال شهر يونيو الماضي أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2016 بعد وصولها إلى 15.5 ألف وحدة؛ وهو المستوى الذي لم يتم الوصول إليه منذ أكتوبر 2016؛ والذي شهد تراجعًا حادًا في المبيعات على خلفية تحرير اسعار الصرف.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ فإن مبيعات السيارات خلال يونيو الماضي قد ارتفعت بواقع 4.3% مقارنة بمايو السابق عليه والذي بلغت مبيعاته 14.9 ألف وحدة.

وقد بلغت مبيعات أبريل الماضي 13.9 ألف سيارة مقابل 13.3 ألف في مارس السابق عليه، و11.4 ألف في فبراير، و10.3 الف يناير من العام الحالى.

وتعتبر مبيعات ديسمبر من العام الماضي الأعلى خلال 2017 حيث بلغت 14.7 ألف وحدة فيما وصلت مبيعات ديسمبر 2016 لنحو 12.5 ألف وحدة مقابل 12.2 ألف في نوفمبر السابق عليه؛ في حين كانت مبيعات اكتوبر 2016 نحو 18.5 ألف وحدة.