جراف| كريم غبور لـ«المال»: تشغيل أتوبيسات كهربائية بمصر غير منطقي

شريف عيسىقال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة وسائل النقل، منتج أتوبيسات ووكيل شاحنات مرسيدس، إن إعلان هيئة النقل العام بالإسكندرية، اقتراب تشغيل أتوبيسات كهربائية ضمن أسطولها أمر "غير منطقي".وأشار في تصريح خاص لـ"المال"، إلى أن الهيئة تحاول تجاوز العديد من المحطات والمراحل التى انتهجتها الدول

شريف عيسى

قال كريم غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة وسائل النقل، منتج أتوبيسات ووكيل شاحنات مرسيدس، إن إعلان هيئة النقل العام بالإسكندرية، اقتراب تشغيل أتوبيسات كهربائية ضمن أسطولها أمر “غير منطقي”.

وأشار في تصريح خاص لـ”المال”، إلى أن الهيئة تحاول تجاوز العديد من المحطات والمراحل التى انتهجتها الدول الأوروبية فى سبيل تحولها للأتوبيسات الكهربائية، التى من بينها إصدار معايير الانبعاثات الأوروبية.

وبين “غبور”، أن تلك الدول وضعت جدولا زمنيا للوصول بمحركاتها المنتجة للأتوبيسات لمعايير الانبعاثات الأوروبية “يورو6″، وأعقب تلك الخطوة الاتجاه إلى الأتوبيسات الهجينية “هايبريد”.

وأشار إلى أن الأتوبيسات فى مصر لا تخصع لأى معايير انبعاثات، وبالتالى فإنه ليس من المنطقى الانتقال من تلك الخطوة إلى الأتوبيسات الكهربائية دفعة واحدة.

وحدد غبور عددا من الشروط كى تتمكن مصر من الوصول إلى الأتوبيسات الكهربائية من بينها إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارًا وزاريا بتطبيق معايير الانبعاثات على كافة وسائل النقل، على أن يتم التدرج وفقًا لجدول زمنى للوصول لمعايير “يورو 6”.

كانت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية قد أعلنت نهاية يناير من هذا العام عن فوز شركة «BYD بى واى دى» الصينية، بمناقصة لتوريد 15 أتوبيسا كهربائيا لصالحها، بقيمة 40 مليون دولار، بتمويل ميسر من بنك «التنمية الصينى»، بعد منافسة بين 7 عروض عالمية.

وسيتم تمويل المناقصة عبر قرض مسير، مقدم من بنك التنمية الصينى بفائدة 2%، بفترة سماح تصل إلى 3 سنوات، على أن يتم السداد على مدة تصل إلى 10 سنوات.



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