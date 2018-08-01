جراف| شيفروليه وهيونداي ونيسان ثلاثي صدارة سوق السيارات

أحمد شوقي:تصدرت شيفروليه قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسوق السيارات خلال النصف الأول من 2018 بحصة سوقية 23.1% من المبيعات الإجمالية البالغة 79.5 ألف وحدة مقابل 22.5% من مبيعات الفترة المقابلة من 2017 والبالغة 56.4 ألف وحدة.وفي المرتبة الثانية جاءت هيونداي بنسبة 17.5% مقابل 12.4% وتبعتها

أحمد شوقي:

تصدرت شيفروليه قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسوق السيارات خلال النصف الأول من 2018 بحصة سوقية 23.1% من المبيعات الإجمالية البالغة 79.5 ألف وحدة مقابل 22.5% من مبيعات الفترة المقابلة من 2017 والبالغة 56.4 ألف وحدة.

وفي المرتبة الثانية جاءت هيونداي بنسبة 17.5% مقابل 12.4% وتبعتها في الترتيب على التوالي كل من نيسان بواقع 16.1% ورينو بنسبة 8.2% وتويوتا بواقع 7.4% وكيا بنسبة 4.3%.

وجاءت ميتسوبيشي في المرتبة السابعة لنسبة 4.1% من مبيعات النصف الأول من العام الجاري وتبعتها على التوالي كل من: أوبل بواقع 3.5% وشيري بنسبة 2.4% وسوزوكي بواقع 1.8% وفورد بحصة سوقية 1.7% وبايك بواقع 1.6%.

واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على 8.2% من مبيعات النصف الأول.

ويوضح الرسم التالي التطور في الحصص السوقية للعلامات المختلفة خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017.

