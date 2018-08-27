جراف| زيادات الأسعار تهوي بمبيعات شيفروليه أفيو

أحمد شوقيشهدت السنوات الست الماضية انكماشًا حادًّا في مبيعات شيفروليه أفيو من 9783 خلال 2014 إلى 656 وحدة خلال النصف الأول من 2018؛ بسبب زيادت الأسعار التي طالت السيارة المجمعة محليًّا.جاء التراجع الكبير في مبيعات السيارة؛ بالتزامن مع الزيادات الكبيرة في أسعارها فقد ارتفعت إلى 206 آلاف جنيه

أحمد شوقي

شهدت السنوات الست الماضية انكماشًا حادًّا في مبيعات شيفروليه أفيو من 9783 خلال 2014 إلى 656 وحدة خلال النصف الأول من 2018؛ بسبب زيادت الأسعار التي طالت السيارة المجمعة محليًّا.

جاء التراجع الكبير في مبيعات السيارة؛ بالتزامن مع الزيادات الكبيرة في أسعارها فقد ارتفعت إلى 206 آلاف جنيه مقابل 95 ألف جنيه خلال 2013 و102 ألف في 2014، وذلك كما هو موضح بالرسم التالي.

ووفق ما ورد بهذا الرسم فإن أسعار أفيو قفزت بنسبة 117% بواقع 111 ألف جنيه؛ أي أن سعر السيارة تضاعف بأكثر من مرة خلال 6 سنوات؛ في الوقت الذي تعد فيه أفيو من السيارات التي ينتمي عملاؤها لشريحة ذوي الدخول المنخفضة؛ الذين أحجموا عن الشراء بنسبة كبيرة على خلفية زيادات الأسعار من جهة، وتشدد القطاع المصرفي في منح القروض من جهة أخرى.

جاءت الزيادات في أسعار أفيو تدريجية في معظم أعوام المقارنة؛ فقد ارتفعت خلال 2014 بواقع 7 آلاف جنيه بما يعادل 7.4% من أسعار 2013، لكن كان العملاء على استعداد لتقبل هذه الزيادة المحدودة الأمر الذي رفع مبيعات السيارة من 7981 وحدة خلال 2013 إلى 9783 وحدة في 2014.

وارتفعت أسعار السيارة خلال 2015 بـ7 آلاف جنيه أيضًا بما يعادل 6.9% من أسعار 2014 الأمر الذي تزامن معه تراجع مبيعات السيارة إلى 8260 وحدة إيذانًا ببدء مسلسل التراجع الكبير لمبيعات أفيو في السوق المحلية.

وكانت القفزة الكبيرة في أسعار أفيو خلال 2016 والذي شهد تحرير اسعار الصرف بما ترتب عليه من زيادة تكاليف تدبير العملة الأجنبية وتفاقم الرسوم الجمركية فضلًا عن مصروفات الشحن الدولي، وكذلك رسوم الخدمات المحلية. ارتفعت أسعار أفيو خلال هذا العام بواقع 76 ألف جنيه بما يعادل 70% من أسعار 2015؛ الأمر الذي عصف بمبيعات السيارة لتهبط إلى 3698 وحدة.

وشهد عام 2017 صعود سعر أفيو إلى 200 ألف جنيه بارتفاع قدره 15 ألف بما يعادل 8% من أسعار 2016 وهو ما ترتب عليه تدهور المبيعات إلى 1849 وحدة كما استمرت السيارة بالزيادة خلال العام الجاري لتصل بنهاية يونيو الماضي إلى 206 آلاف جنيه مسجلة مبيعات لا تتجاوز 656 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.