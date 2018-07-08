جراف.. جلوبال تيلكوم يهبط 5.8% رغم عرض شراء فيون

مصطفى طلعتهبط سهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة بشكل ملحوظ مع ختام تعاملات جلسة، اليوم الأحد، متأثراً بانخفاض قيمة العرض المقدم لشراء أصول الشركة في باكستان وبنجلاديش.ورغم ارتفاع السهم بنحو 10% في الدقائق الأولى من الجلسة إلا أنه لم يصمد نتيجة ظهور القوى البيعية مع المنتصف ليتراجع دون الـ 5 جنيهات،

مصطفى طلعت

هبط سهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة بشكل ملحوظ مع ختام تعاملات جلسة، اليوم الأحد، متأثراً بانخفاض قيمة العرض المقدم لشراء أصول الشركة في باكستان وبنجلاديش.

ورغم ارتفاع السهم بنحو 10% في الدقائق الأولى من الجلسة إلا أنه لم يصمد نتيجة ظهور القوى البيعية مع المنتصف ليتراجع دون الـ 5 جنيهات، قبل أن يغلق هابطاً 5.8% عند 4.32 جنيهاً.

وتصدر “جلوبال تيلكوم” قائمة الأسهم القيادية الهابطة وسط تنفيذات قوية بلغت 230.8 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 51 مليون ورقة مالية، من خلال 3.8 الف عملية.

وتلقت الشركة عرضاً من “فيون ليمتد” لشراء أصولها في شركة جاز والعمليات التابعة من شركة فيون مقابل 2.55 مليار دولار، وأكدت أنه جار دراسة العرض من قبل المجلس.

وكانت البورصة المصرية، قررت إعادة التداول على سهم الشركة بدءاً من اليوم بعد إيقافه -الثلاثاء الماضي- نتيجة تلقيها لهذا العرض، فيما ترى وحدات البحوث ببنوك الإستثمار إن تقييم الصفقة يبدو منخفضاً، وأوصت المتعاملين بالاحتفاظ خاصة أن آخر عرض مقدم من فيون للاستحواذ على جلوبال نفسها كان بسعر 7.90 جنيه للسهم الواحد، كما أن جلوبال تنتظر عوائد جيدة من بيع أبراج تابعة لها فى باكستان بقيمة 940 مليون دولار كان قد تم الإعلان عنها سابقًا.

يذكر البورصة ان اختتمت تعاملات الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.77% عند 15839 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.94% عند مستوى 784 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 2 % إلى 1993 نقطة.

الجراف التالي يوضح حركة سهم جلوبال تيلكوم خلال جلسة تداولات اليوم: