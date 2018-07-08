جراف.. ثروات أغنى 10 مليارديرات فى العالم تتجاوز 632 مليار دولار

خالد بدر الدين:ساعد انتعاش أسعار أسهم معظم الشركات الأمريكية لاسيما التكنولوجية منذ بداية العام وحتى الآن على زيادة ثروات أغنى عشرة مليارديرات على مستوى العالم - منهم سبعة أمريكيين - لتتجاوز 632.1 مليار.وذكرت وكالة بلومبرج أن جيف بيزوس رئيس شركة أمازون الأمريكية مبيعات التجزئة الأون لاين زادت بح

خالد بدر الدين:

ساعد انتعاش أسعار أسهم معظم الشركات الأمريكية لاسيما التكنولوجية منذ بداية العام وحتى الآن على زيادة ثروات أغنى عشرة مليارديرات على مستوى العالم – منهم سبعة أمريكيين – لتتجاوز 632.1 مليار.

وذكرت وكالة بلومبرج أن جيف بيزوس رئيس شركة أمازون الأمريكية مبيعات التجزئة الأون لاين زادت بحوالى 42.7 مليار دولار منذ بداية يناير وحتى نهاية الأسبوع الماضى لتصل إلى أكثر من 142 مليار دولار وبعده بيل جيتس مؤسس ورئيس شركة مايكروسوفت الأمريكية الذى كسب حوالى 2.44 مليار دولار ليسجل 94.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وجاء مارك زوكيربيرج صاحب شركة فيسبوك الأمريكية أكبر شركة مواقع تواصل اجتامعى فى العالم فى المركز الثالث فى قائمة مؤشر بلومبرج لأثرياء العالم بثروة تقدر بحوالى 81.6 مليار دولار وبزيادة تجاوزت 8.83 مليار دولار هذا العام حتى نهاية الأسبوع الماضى وبعده وارين بوفيت رئيس شركة بيركشاير هاثاواى الأمريكية للاستثمارات والوحيد فى هذه القائمة الذى هبطت ثروته بأكثر من 4 مليارات دولار بسبب التقلبات فى أسعار أسهم الشركات المتعددة التى يشارك فيها لتهبط ثروته إلى 81.2 مليار دولار ويتراجع إلى المركز الرابع.

واحتل المراكز الثلاثة التالية مليارديرات غير أمريكيين تصدرهم الإسبانى أمانشو أورتيجا صاحب إمبراطورية إينديتيكس للأزياء والموضة بثروة صعدت إلى 76.1 مليار دولار وبزيادة 754 مليون دولار هذا العام ليأتى فى المركز الخامس وبعده الفرنسى بيرنار أرنو رئيس شركة LVMH للموضة والأزياء أيضا والذى كسب حوالى 9.9 مليار دولار هذا العام لتتجاوز ثروته 73.2 مليار دولار ثم المكسيكى كارلوس سليم صاحب شركة موفيل أكبر شركة اتصالات وموبايلات فى أمريكا اللاتينية والذى زادت ثروت خلال العام الحالى حتى الآن 921 مليون دولار لتصل ثروته إلى أكثر من 62.5 مليار دولار ليحتل المركز السابع.

واستولى الأمريكيون أيضا على المراكز الثلاثة الأخيرة فى هذه القائمة بقيادة لارى بيج الذى شارك سيرجين برين فى تأسيس شركة جوجل أكبر محرك بحثى على الانترنت فى العالم مع زيادة ثروة كل منهما بحوالى 3.65 مليار دولار و 3.51 مليار دولار خلال العام الحالى حتى الآن لتصل إلى 56.1 مليار دولار و 54.6 مليار دولار على الترتيب، بينما تراجعت ثروة لارى إيليسون رئيس شركة أوريكل لرقائق الكمبيوتر بحوالى 530 مليون دولار لتهبط ثروته إلى 52.6 مليار دولار ليظهر فى المركز العاشر.



