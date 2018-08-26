جراف| توسان تخطف الأضواء من قشقاي عبر محرك جوجل

أحمد شوقيخطفت السيارة هيونداي توسان الضواء من منافستها نيسان قاشقاي فيما يتعلق بمعدل البحث عنهما بمحرك جوجل.وتوضح المقارنة بين معدلات البحث عن السيارتين عبر جوجل لمدة 5 سنوات؛ أن تفوق توسان جاء عبر مراحل؛ فمنذ سبتمبر 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2015؛ كان هناك تفوق واضح لسيارة نيسان التي استحوذت



أحمد شوقي

خطفت السيارة هيونداي توسان الضواء من منافستها نيسان قاشقاي فيما يتعلق بمعدل البحث عنهما بمحرك جوجل.

وتوضح المقارنة بين معدلات البحث عن السيارتين عبر جوجل لمدة 5 سنوات؛ أن تفوق توسان جاء عبر مراحل؛ فمنذ سبتمبر 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2015؛ كان هناك تفوق واضح لسيارة نيسان التي استحوذت على الحصة الأكبر من اهتمامات الباحثين عبر جوجل.

لكن الأمر تغير بشكل كبير اعتبارًا من ديسمبر 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2016 حيث صعد معدل البحث عن هيونداي توسان بشكل تفوقت به على نيسان قاشقاي.

جاء هذا التغير مدفوعًا بطرح هيونداي توسان في السوق المحلية من قبل وكيلها المحلي شركة جي بي أوتو غبور.

لكن اعتبارًا من ديسمبر 2016 وحتى يوليو 2017؛ تقاربت كل من توسان وقاشقاي في معدل البحث عنهما عبر محرك البحث جوجل؛ حتى تمكنت توسان من خطف الأضواء بشكل كبير حتى الآن.

ويوضح الرسم التالي معدلات البحث عن السيارتين منذ سبتمبر 2013 وحتى الآن.

وتوضح بيانات جوجل أن توسان قد هيمنت على اهتمامات الباحثين بالعديد من المحافظات وأهمها: الاسماعيلية والفيوم وبني سويف وبورسعيد والسويس والمنيا وأسيوط؛ فيما تشاركت اهتمام باحثي جوجل في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ووسوهاج والغربية والشرقية والمنفوية والقليوبية والإسكندرية ودمياط؛ لكن مع تفوق ملحوظ لتوسان على حساب قشقاي.

وتقاسمت السيارتان اهتمام رواد جوجل بشكل متقارب في كل من الجيزة والبحر الأحمر والقاهرة.

لم يكن تفوق توسان مقصورًا على اهتمامات باحثي جوجل؛ فعلى مستوى المبيعات؛ يتضح أن توسان قد خطفت الأضواء أيضًا؛ حيث ارتفعت مبيعاتها خلال النصف الأول من 2018 إلى 3349 سيارة مقابل 677 وحدة فقط خلال الفترة نفسها من 2017؛ بنمو يقدر بـ 2672 وحدة بنسبة ارتفاع بلغت 395%؛ أي إن مبيعات السيارة الكورية قد تضاعفت بنحو 4 مرات خلال 2018.

في مقابل ذلك؛ هوى أداء قاشقاي إلى 1928 سيارة مقابل 2826 وحدة؛ بتراجع يصل إلى 898 وحدة بنسبة انخفاض 32%.