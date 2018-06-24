جراف.. تعرف على حركة أكثر 5 أسهم صعودًا بالبورصة

- وادي كوم أمبو في الصدارة بعد ارتفاعه 9.96%مصطفى طلعتحققت 5 أسهم مقيدة بالبورصة المصرية أعلى نسبة صعود، خلال جلسة تداولات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات السوق بشكل جماعي.وأظهرت شاشات التداول صدارة سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي للأسهم الصاعدة بعد ارتفاعه

– وادي كوم أمبو في الصدارة بعد ارتفاعه 9.96%



مصطفى طلعت

حققت 5 أسهم مقيدة بالبورصة المصرية أعلى نسبة صعود، خلال جلسة تداولات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات السوق بشكل جماعي.

وأظهرت شاشات التداول صدارة سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي للأسهم الصاعدة بعد ارتفاعه 9.96%، مسجلا مستوى 14.35 جنيه، وفي المركز الثاني سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) إذ ارتفع 9.38% إلى 10.73 جنيه.

وجاء ثالثا سهم القاهرة للدواجن بعد صعوده 8.05% ليغلق عند 7.11 جنيه، ثم سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي “نيوداب” 7.91% ليصل 7.91 جنيه، وأخيرًا سهم أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى الذي صعد 7.59% ليصل إلى 14.18 جنيه.

يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات جلسة اليوم على صعود جماعى، إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30% عند مستوى 16395 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 812 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا 0.10% عند 2064 نقطة.



الجراف التالي يوضح حركة الأسهم المذكورة:

