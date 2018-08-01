جراف.. تعرف على تطور مبيعات السيارات الملاكي خلال 30 شهرًا

أحمد شوقيبلغت مبيعات السيارات الملاكي خلال يونيو 2018 نحو 11.6 ألف وحدة مقابل 11 ألف سيارة في مايو السابق عليه، و10.4 ألف سيارة في أبريل، و10 آلاف وحدة في مارس، الذي شهد نموًا كبيرًا في المبيعات مقارنة بفبراير السابق عليه والذي سجلت مبيعات الملاكي خلاله 7.7 ألف وحدة.وقد بلغت مبيعات يناير الم

أحمد شوقي

بلغت مبيعات السيارات الملاكي خلال يونيو 2018 نحو 11.6 ألف وحدة مقابل 11 ألف سيارة في مايو السابق عليه، و10.4 ألف سيارة في أبريل، و10 آلاف وحدة في مارس، الذي شهد نموًا كبيرًا في المبيعات مقارنة بفبراير السابق عليه والذي سجلت مبيعات الملاكي خلاله 7.7 ألف وحدة.

وقد بلغت مبيعات يناير الماضي 6.8 ألف سيارة ملاكي.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات؛ فإن مبيعات السيارات الملاكي في فبراير 2018 تعد الأفضل منذ نوفمبر 2016؛ الذي شهد بداية تدهور المبيعات بشكل حاد على خلفية ارتفاع الأسعار بعد تعويم العملة المحلية.

وأدى تعويم الجنيه إلى تفاقم تكاليف تدبير العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الشركات العالمية نظير توريد السيارات الكاملة أو المكونات اللازمة لتشغيل خطوط التجميع المحلية أو قطع الغيار؛ بما أدى في النهاية لركود حاد في مبيعات السيارات.

ويوضح الرسم التالي التطور في مبيعات السيارات الملاكي خلال 30 شهرًا منذ يناير 2016 وحتى يونيو 2018.



