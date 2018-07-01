جراف.. تعرف على الحصص السوقية للعشرة الكبار بالسمسرة

مصطفى طلعت:تمكنت الشركات العشر الكبار للسمسرة من تنفيذ نحو 67% من تداولات البورصة المصرية، خلال شهر يونيو المنقضي، بقيم بلغت 25 مليار جنيه تقريبا.وتصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية القائمة، بحصة قدرها 11.2%، والتجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية 10.6%، واتش سي لتداول ا

مصطفى طلعت:





تمكنت الشركات العشر الكبار للسمسرة من تنفيذ نحو 67% من تداولات البورصة المصرية، خلال شهر يونيو المنقضي، بقيم بلغت 25 مليار جنيه تقريبا.

وتصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية القائمة، بحصة قدرها 11.2%، والتجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية 10.6%، واتش سي لتداول الأوراق المالية 9.3%، وبلتون لتداول الاوراق المالية 8.9%، وفاروس لتداول الاوراق المالية 8.8%.

كما احتلت شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية المركز السادس بحصة قدرها 5.3%، وأرقام لتداول الأوراق المالية 4.7%، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية 3.3%، ونعيم للوساطة في الأوراق المالية 2.6%، وإتش إس بي سي سيكيوريتيز إيجيبت 2.5%.

يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت تراجعات جماعية خلال يونيو، إذ هبط المؤشر الرئيسي “Egx30” 0.4% ليسجل مستوى 16349 نقطة، ومؤشر “egx70” 4.5% إلى 805 نقطة، ومؤشر “Egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 3.5% ليصل إلى 2062 نقطة.



الجراف التالي يوضح الحصة السوقية لكل شركة:

