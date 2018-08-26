جراف| تطورت أسعار سيارة تيجو خلال 6 سنوات

أحمد شوقيشهدت أسعار السيارة الصينية "تيجو" ارتفاعًا في أسعارها بنحو 108% خلال السنوات الست الماضية؛ لتصل إلى 245 ألف جنيه مقابل 118 ألفًا، بزيادة تقدر بـ127 ألف جنيه.وكانت تيجو تباع في السوق المحلية تحت اسم "سبيرانزا" من خلال شركة حسام أبو الفتوح؛ في حين أنها تباع حاليًّا من خلال شركة جي بي

أحمد شوقي



شهدت أسعار السيارة الصينية “تيجو” ارتفاعًا في أسعارها بنحو 108% خلال السنوات الست الماضية؛ لتصل إلى 245 ألف جنيه مقابل 118 ألفًا، بزيادة تقدر بـ127 ألف جنيه.

وكانت تيجو تباع في السوق المحلية تحت اسم “سبيرانزا” من خلال شركة حسام أبو الفتوح؛ في حين أنها تباع حاليًّا من خلال شركة جي بي غبور أوتو تحت اسم “شيري” من خلال اتفاق ثلاثي تم توقيعه بين أبوالفتوح وغبور وشيري إنترناشيونال العالمية خلال الربع الأول من 2016.

وتوضح التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك أن تيجو كانت تباع خلال عامي 2013 و2014 بسعر 118 ألف جنيه؛ في حين ارتفعت بواقع 2000 جنيه خلال 2015 لتصل 120 ألف جنيه بزيادة لم تتجاوز نسبتها 1.7%.

وقفزت خلال 2016 أسعار السيارة بشكل كبير لتصل إلى 195 ألف جنيه بزيادة 75 ألف بنسبة ارتفاع تصل إلى 62.5%.

ووشهد عام 2016 بداية توزيع السيارة من خلال شركة جي بي أوتو غبور كما شهد الربع الأخير من العام تحرير أسعار الصرف، وهو ما انعكس على تكاليف الاستيراد بالنسبة لقطاع السيارات سواء للسيارات الكاملة أو للمكونات أو لقطع الغيار.

وسجلت أسعار شيري تيجو خلال 2017 ارتفاعًا جديدًا لتصل إلى 233 ألف جنيه بزيادة 38 ألف بنسبة ارتفاع 19.5%، كما ارتفعت سجلت السيارة زيادة جديدة حتى نهاية يونيو الماضي بارتفاع أسعارها إلى 245 ألف جنيه بزيادة قدرها 12 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 5.1%.

ويوضح الرسم التالي التطور في أسعار السيارة الصينية منذ 2013 وحتى 2018، بالإضافة إلى التطور في مبيعاتها:

وخلال فترة السنوات الست شهدت تيجو صعودًا وهبوطًا في المبيعات؛ فقد بلغت مبيعاتها الإجمالية خلال 2013 نحو 2648 سيارة لكنها هبطت إلى 2457 وحدة خلال 2014 رغم ثبات الأسعار؛ ثم سجلت هبوطًا جديدًا خلال 2015 لتبلغ مبيعات تيجو 1969 وحدة، وقد شهدت الفترة الأخيرة من هذا العام توقفًا تامًا لمبيعات السيارة.

ومع طرح تيجو من خلال غبور أوتو قفزت مبيعاتها إلى 4529 وحدة لكنها هوت بفعل زيادات الأسعار إلى 3191 وحدة في 2017، وبلغت مبيعاتها خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 1578 وحدة.