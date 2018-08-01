جراف| بفارق بسيط عن رينو.. هيونداى تحسم صدارة الملاكى المستورد

أحمد شوقى
حسم الصانع الكورى هيونداى صدارة السيارات الملاكى المستوردة الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من العام الحالى بحصة سوقية 20.8% من المبيعات الإجمالية البالغة 33 ألف وحدة مقابل 11.1%من مبيعات الفترة المماثلة من 2017 والبالغة 21.6 ألف وحدة.
وجاءت صدارة هيونداى بفارق بسيط عن الصانع الفرنسى رينو الذى حل فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 19.8% مقابل 9.4% خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضى.
وكان المركز الثالث من نصيب تويوتا التى استحوذت على حصة سوقية تبلغ 11.4% مقابل 14.5% وتبعتها مباشرة كيا بنسبة 10.4% مقابل 12.7%، ثم أوبل بنسبة 8.3% مقابل 9.3%.
واستحوذت ميتسوبيشى على 12.6% من مبيعات السيارات الملاكى المستوردة خلال النصف الأول من 2018 مقابل 12.6% من مبيعات الفترة المماثلة من 2017، وتبعتها نيسان بنسبة 6.1% مقابل 13.2%.
أما فيات فقد جاءت فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 4.2% مقابل 1.9% وتبعتها فورد بنسبة 4.1% مقابل 5.7% ثم سوبارو بنسبة 2% مقابل 1.8% ومازدا بواقع 1.1% مقابل 1.8%؛ ثم جيب التى حلت بالمركز الثانى عشر بنسبة 1% من مبيعات الملاكى المستورد، وهى ذاتها الحصة التى استحوذت عليها خلال الفترة المقابلة من 2017.
واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على 2.8% من المبيعات مقابل 5% خلال النصف الأول من 2017.