جراف| بفارق بسيط عن رينو.. هيونداى تحسم صدارة الملاكى المستورد

أحمد شوقىحسم الصانع الكورى هيونداى صدارة السيارات الملاكى المستوردة الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من العام الحالى بحصة سوقية 20.8% من المبيعات الإجمالية البالغة 33 ألف وحدة مقابل 11.1%من مبيعات الفترة المماثلة من 2017 والبالغة 21.6 ألف وحدة.وجاءت صدارة هيونداى بفارق بسيط عن الصانع الفرنسى رينو

أحمد شوقى

حسم الصانع الكورى هيونداى صدارة السيارات الملاكى المستوردة الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من العام الحالى بحصة سوقية 20.8% من المبيعات الإجمالية البالغة 33 ألف وحدة مقابل 11.1%من مبيعات الفترة المماثلة من 2017 والبالغة 21.6 ألف وحدة.

وجاءت صدارة هيونداى بفارق بسيط عن الصانع الفرنسى رينو الذى حل فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 19.8% مقابل 9.4% خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضى.

وكان المركز الثالث من نصيب تويوتا التى استحوذت على حصة سوقية تبلغ 11.4% مقابل 14.5% وتبعتها مباشرة كيا بنسبة 10.4% مقابل 12.7%، ثم أوبل بنسبة 8.3% مقابل 9.3%.

واستحوذت ميتسوبيشى على 12.6% من مبيعات السيارات الملاكى المستوردة خلال النصف الأول من 2018 مقابل 12.6% من مبيعات الفترة المماثلة من 2017، وتبعتها نيسان بنسبة 6.1% مقابل 13.2%.

أما فيات فقد جاءت فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 4.2% مقابل 1.9% وتبعتها فورد بنسبة 4.1% مقابل 5.7% ثم سوبارو بنسبة 2% مقابل 1.8% ومازدا بواقع 1.1% مقابل 1.8%؛ ثم جيب التى حلت بالمركز الثانى عشر بنسبة 1% من مبيعات الملاكى المستورد، وهى ذاتها الحصة التى استحوذت عليها خلال الفترة المقابلة من 2017.

واستحوذت العلامات التجارية الأخرى على 2.8% من المبيعات مقابل 5% خلال النصف الأول من 2017.

ويوضح الرسم التالى تطور مبيعات العلامات التجارية المختلفة من الملاكى المستورد بين النصف الأول من 2018 والفترة المماثلة من 2017.