جراف| الصراع التجارى بين الصين وأمريكا يهوى بمبيعات جاكوار لاند روفر

شريف عيسىأعلنت شركة جاكوار لاند روفر -أكبر مصنع للسيارات الفاخرة فى بريطانيا- عن تراجع مبيعاتها خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام 2.4%، لتسجل 354 ألفًا، و363 سيارة، مع التوترات الاقتصادية التى تشهدها الصين، والولايات المتحدة الأمريكية.وقالت الشركة، عبر موقعها الرسمي، اليوم، إنها مبيعاتها خل

شريف عيسى

أعلنت شركة جاكوار لاند روفر -أكبر مصنع للسيارات الفاخرة فى بريطانيا- عن تراجع مبيعاتها خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام 2.4%، لتسجل 354 ألفًا، و363 سيارة، مع التوترات الاقتصادية التى تشهدها الصين، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشركة، عبر موقعها الرسمي، اليوم، إنها مبيعاتها خلال يوليو قد هوت بنسبة كبيرة بلغت 21.6%، لتسجل 36 ألفًا، و144 سيارة، بعد التغيرات التى تشهدها كبرى الأسواق مبيعًا لسيارات المصنع الإنجليزى خاصة في الصين.

وانخفضت مبيعات جاكوار لاند روفر في الصين خلال يوليو بنسبة كبيرة بلغت 46.9%، الأمر الذى يعكس التقلبات التى يشهدها السوق الصينى خلال الشهر الأول من تغيير الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات، وغيرها من السلع والخدمات المستوردة.

وتراجعت مبيعات تلك الإتحاد الأوربى بـ 26.5 خلال ذات الشهر، والمملكة المتحدة بـ 18.3%، وانخفضت مبيعات أمريكا الشمالية خلال يوليو بـ 9.5%، فى حين قفزت مبيعات باقى الأسواق بنسبة 8.6%.

وتوقعت جاكوار لاند روفر أن يشهد باقى العام الجارى نموًا فى مبيعاتها من السيارات بفضل طرح العديد من الطرازات الجديدة التي ستدعم حركة البيع، والتى من بينها رينج روفر فيلار، وجاكوار e-pace، وورينج روفر، ورينج روفر سبورت بخيارات هجينية، علاوة عن جاكوار XEL المصممة على قاعدة عجلات طويلة فى الصين، وجاكوار I-pace الكهربائية بالكامل.

وأضاف فيليبس براوتيجام، الرئيس التنفيذي للقسم التجاري بشركة جاكوار لاند روفر، أن الشركة واجهت العديد من التحديات السلبية خلال تلك الفترة، على الرغم من وجود مقومات النمو، وكان من أبرز تلك التحديات فترات التأخير للانتقال لأنظمة الانبعاثات WLTP، بالإضافة إلى تغيرات الطلب الصينى فى ظل الصراع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن WLTP هى اختصار لنظام اختبارات قياس الانبعاثات يطلق عليه Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure، والذي سيحل محل النظام السابق والذى يحمل اسم NECO ويعود العمل به إلى عام 1980.

ومن أبرز معايير قياس WLTP هو قياس معدل استهلاك الوقود كل 30 دقيقة و23.25 كيلو متر، وستتم الاختبارات بنسبة 52% على الطرق داخل المدينة، و48% فى حلبات السباق السريعة، فى حين يعتمد نظام NECO على قياس استهلاك الوقود كل 20 دقيقة، وكل 11 كم فى ظروف خاضعة للسيطرة، ويهدف قياس WLTP للوصول إلى قياس حقيقي لحجم الانبعاثات الصادرة عن السيارات الجديدة خاصة ثانى أكسيد الكربون.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى تطور مبيعات جاكوار لاند روفر، خلال شهر يوليو من عامي 2017 و2018:





ويبين الرسم البيانى التالى التغيرات في أداء مبيعات جاكوار لاند روفر، خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الجارى مقارنة بعام 2017:



