جراف| السيارات اليابانية الأكثر مبيعًا للملاكى خلال النصف الأول

أحمد شوقىتصدرت السيارات اليابانية قائمة الطرازات الملاكى الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من العام الحالى بمبيعات وصلت إلى 19.8 ألف وحدة مقابل 17.5 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة نمو 13.1%.وجاءت السيارات الكورية فى المرتبة الثانية بمبيعات وصلت إلى 17.3 ألف وحدة مقابل 9.7 ألف خلال الش



أحمد شوقى

تصدرت السيارات اليابانية قائمة الطرازات الملاكى الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من العام الحالى بمبيعات وصلت إلى 19.8 ألف وحدة مقابل 17.5 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة نمو 13.1%.

وجاءت السيارات الكورية فى المرتبة الثانية بمبيعات وصلت إلى 17.3 ألف وحدة مقابل 9.7 ألف خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي؛ بارتفاع يقارب 78.6%.

وجاءت الأوروبية في المرتبة الثالثة بواقع 10.8 ألف وحدة مقابل 4.9 ألف بنمو 118.4% وتبعتها السيارات الأمريكية في المرتبة الخامسة بواقع 7.4 الف سيارة مقابل 5.1 ألف؛ بارتفاع يقترب من 45.5%.

أما السيارات الصينية فقد انكمشت مبيعاتها بنسبة 21.8% مسجلة 2.2 ألف سيارة مقابل 2.8 ألف خلال النصف الأول من العام الماضى.