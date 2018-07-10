جراف| الحصص السوقية لأول 10 شركات سمسرة بالنصف الأول

مصطفى طلعتخطفت شركة التجارى الدولى للسمسرة، صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية خلال النصف الأول من العام الجارى، من خلال تنفيذ تداولات بقيمة 42.572 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية 11.9 %.واحتلت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية مركز الوصافة بقيم تداولات منفذة بلغت 41.230 مليار جنيه،

مصطفى طلعت

خطفت شركة التجارى الدولى للسمسرة، صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية خلال النصف الأول من العام الجارى، من خلال تنفيذ تداولات بقيمة 42.572 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية 11.9 %.

واحتلت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية مركز الوصافة بقيم تداولات منفذة بلغت 41.230 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 11.5 %.

وفي المركز الثالث جاء شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق الماليةبقيم تداولات بلغت 31.111 مليار جنيه بحصة سوقية 8.7%، وجاءت شركة “بلتون” لتداول الأوراق المالية فى المركز الرابع فى ترتيب شركات الوساطة المالية بقيمة تداولات بلغت 22.941 مليار جنيه، بحصة سوقية 6.4 %، واحتفظت شركة “فاروس” لتداول الأوراق المالية بالمركز 5 بقيمة تداولات قدرها 19.339 مليون جنيه، بحصة سوقية 5.4 %.

واحتلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية المركز السادس بقيم تداول قدرها 17.65 مليار جنيه، وبحصة سوقية 4.9%،واستقرت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بعد أن نفذت تعاملات قيمتها 14.46 مليار جنيه، ضمن لها حصة 4.1%.

والجراف في البرابط التالي يوضح الحصص السوقية لكل شركة من تنفيذات البورصة في سوق الداخل والخارج والتداول الالكتروني، وتعاملات الأفراد والمؤسسات خلال النصف الأول من العام الجاري: