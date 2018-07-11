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جراف..الثانوية العامة ضمن أكثر 10 موضوعات بحث عنها المصريين اليوم‎

محمود جمال تنشر بوابة المال أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريين عبر محرك البحث العالمى " جوجل " اليوم  اسم الموضوع عدد عمليات البحث المصدر
4:49 م, الأربعاء, 11 يوليو 18 4:49 م, الأربعاء, 11 يوليو 18

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محمود جمال 

تنشر بوابة المال أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريين عبر محرك البحث العالمى ” جوجل ” اليوم 

اسم الموضوع

عدد عمليات البحث

المصدر

نتيجة الثانوية العامة  2018  : التعليم :  74  % نسبة النجاح فى الثانوية العامة

10  ألف

اليوم السابع

بوابة الثانوية العامة : نتيجة الثانوية العامة على بوابة الفجر خلال ساعات

ألفين

الفجر

نتيجة الثانوية العامة

رسميا وزير التعليم يعقد مؤتمر صحفى الخميس لإعلان نتيجة الثانوية  : 2017

ألفين

مصراوى

حادث المريوطية :  3  أسرار حول حادث المريوطية ..تعرف عليهم

ألفين

الفجر

لاعب كرة القدم الجزائرى ” رياض محرز ” : رياض محرز يتخطى محمد صلاح كأغلى صفقة فى تاريخ العرب وأفريقيا

ألفين

اليوم السابع – روسيا اليوم

تسريب نتيجة الثانوية العامة  2018 : رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2018  ..” التعليم تهنىء الاوائل

ألفين

الفجر

رجب طيب أردوغان : تعرف على صهر أردوغان وزير المالية والخزانة برات آليبراق

ألفين

BBC ARABIC

وزيرة الصحة : حزمة إصلاحات السيسى لمنظومة الصحة تكلفتها 18.2  مليار جنيه

ألفين

اليوم السابع

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