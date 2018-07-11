جراف..الثانوية العامة ضمن أكثر 10 موضوعات بحث عنها المصريين اليوم‎

محمود جمال
تنشر بوابة المال أكثر الموضوعات التى بحث عنها المصريين عبر محرك البحث العالمى ” جوجل ” اليوم
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نتيجة الثانوية العامة 2018 : التعليم : 74 % نسبة النجاح فى الثانوية العامة
10 ألف
اليوم السابع
بوابة الثانوية العامة : نتيجة الثانوية العامة على بوابة الفجر خلال ساعات
ألفين
الفجر
نتيجة الثانوية العامة
رسميا وزير التعليم يعقد مؤتمر صحفى الخميس لإعلان نتيجة الثانوية : 2017
ألفين
مصراوى
حادث المريوطية : 3 أسرار حول حادث المريوطية ..تعرف عليهم
ألفين
الفجر
لاعب كرة القدم الجزائرى ” رياض محرز ” : رياض محرز يتخطى محمد صلاح كأغلى صفقة فى تاريخ العرب وأفريقيا
ألفين
اليوم السابع – روسيا اليوم
تسريب نتيجة الثانوية العامة 2018 : رابط معرفة نتيجة الثانوية العامة 2018 ..” التعليم تهنىء الاوائل
ألفين
الفجر
رجب طيب أردوغان : تعرف على صهر أردوغان وزير المالية والخزانة برات آليبراق
ألفين
BBC ARABIC
وزيرة الصحة : حزمة إصلاحات السيسى لمنظومة الصحة تكلفتها 18.2 مليار جنيه
ألفين
اليوم السابع