جراف.. التطور التاريخي لتحويلات المصريين بالخارج

سيد بدر:أعلن البنك المركزى أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ أبريل ‏من السنة المالية 2017/2018 سجلت زيادة بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار وبمعدل ‏48.2%، ‏لتحقق مستوى قياسيا جديدا بلغ ‏26.0‏ مليار دولار (مقابل 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من

سيد بدر:

أعلن البنك المركزى أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ أبريل ‏من السنة المالية 2017/2018 سجلت زيادة بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار وبمعدل ‏48.2%، ‏لتحقق مستوى قياسيا جديدا بلغ ‏26.0‏ مليار دولار (مقابل 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق).

ورصدت “المال” تطور تحويلات المصريين منذ بداية العام المالي 2004/2005 وحتى عشر أشهر من العام المالي الماضي، حيث سجلت التحويلات أعلى مستوى على مدار تاريخها .

وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج إحدى مكونات الحساب الجاري الذي يرصد تعاملات مصر مع العالم الخارجي، وتدعم زيادة حجم التحويلات خفض عجز الحساب الجاري بجانب نشاط الصادرات وارتفاع فائض الميزان الخدمي بشقيه السفر وإيرادات قناة السويس .

ويتوقع صندوق النقد الدولي في آخر تقاريره المعدل انخفاض عجز الحساب الجاري لنحو 2.8% بنهاية 17/2018 و2.6% بنهاية 18/2019 مقابل 4.5% و4%.



