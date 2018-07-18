جراف| التخطيط تعلن 5 أهداف للتنمية المستدامة الأممية

المال- خاص نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" جرافاً حول أهداف التنمية المستدامة الأممية التى يركز عليها هذا العام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في

المال- خاص

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” جرافاً حول أهداف التنمية المستدامة الأممية التى يركز عليها هذا العام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان “التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة” والمنعقد في الفترة من 9 حتي 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح الجراف المنشور أن تلك الأهداف وهي الهدف السادس المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع ، ثم يأتى ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة وذلك ماتضمنه الهدف السابع حيث طاقة نظيفة ومستدامة.

كما تضمن الجراف الاشارة إلى الهدف الحادي عشر والمعني بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، بجانب الهدف الثاني عشروالذى يشير إلي ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة .

كما أوضحت صفحة الوزارة ان حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي كل ذلك يتضمنه الهدف الخامس عشرضمن أهداف التنمية المستدامة الأممية الأهم هذا العام .

كانت د. هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد القت أمس تقرير المراجعة الوطنية الطوعية المصري 2018 في الجلسة المخصصة لذلك بالمنتدي السياسي رفيع المستوى.

والجدير بالذكر أن المنتدى ينعقد سنوياً تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثماني أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوي رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.

ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلاً دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى هو المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم في الأهداف على المستوى العالمي.