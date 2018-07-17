جراف| أنشط 10 شركات متداولة بالبورصة اليوم

مصطفى طلعت

تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة، قائمة أنشط 10 شركات مقيدة من حيث كمية التداول، خلال جلسة تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر بيع وشراء 21.68 مليون ورقة مالية.

واحتلت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول المركز الثاني بتداول 20.96 مليون ورقة مالية، ثم “العربية للاستثمارات والتنمية القابضة” بتداول 8.45 مليون ورقة، وبالم هيلز للتعمير 7.18 مليون ورقة، و”إعمار مصر للتنمية” 6.18 مليون ورقة.

وفي المركز السابع، جاءت شركة جلوبال تيلكوم القابضة بتداول 5.2 مليون ورقة مالية، وعامر جروب 4.58 مليون ورقة، والمصرية للمنتجعات السياحية 4.25 مليون ورقة، والمصرية للاتصالات 3.53 مليون، وأخيراً شركة العربية لحليج الأقطان بتداول 2.61 مليون ورقة مالية.

يذكر أن البورصة اختتمت تعاملات اليوم على هبوط جماعي، وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي 1.5% ليسجل 15420 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.06% عند 754 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 1.27 % ليصل إلى 1932 نقطة.

الجراف التالي يوضح كميات تداول كل سهم: