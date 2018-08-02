جراف| أعلام بنما وليبيريا تتصدران حركة السفن بقناة السويس خلال 6 شهور

- 70% من الأسطول العالمي مسجل بعلم دولة غير جنسيتها الأصلية - صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدلات النمو العالمي إلى 3.9% خلال 2018/2019نادية سلامرفعت السفن العابرة لقناة السويس، خلال الـ 6 أشهر الماضية، أعلام 70 دولة، جاءت في المقدمة خمسة دول رئيسية، وفقًا لإحصائيات الملاحة، وهم:

– 70% من الأسطول العالمي مسجل بعلم دولة غير جنسيتها الأصلية

– صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدلات النمو العالمي إلى 3.9% خلال 2018/2019





نادية سلام

رفعت السفن العابرة لقناة السويس، خلال الـ 6 أشهر الماضية، أعلام 70 دولة، جاءت في المقدمة خمسة دول رئيسية، وفقًا لإحصائيات الملاحة، وهم: “بنما وليبيريا وجزر المارشال وهونج كونج وسنغافورة”.

وأوضحت الإحصائيات أن علم “بنما”، تصدر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي، عبور 1292 سفينة، ويليها ليبيريا بعبور 1143 في المرتبة الثالثة جزر المارشال بعبور 1089، وفي المرتبة الرابعة هونج كونج بعبور 730، يليها في المرتبة الخامسة سنغافورة بعبور 629.

وقال مصدر مطلع بهيئة قناة السويس، أن القناة تعد تابع لحركة التجارة العالمية، مؤكداً أن الجنسيات المتصدرة قائمة عبور قناة السويس لا تعبر عن جنسية السفينة الحقيقية لوجود ما يسمى بـ “دولة العلم الملائم”، وتم فيها تسجيل السفينة وليس بنائها، ويقوم مالك السفينة بتسجيلها في بلد آخر لسهولة إجراءات التسجيل وإصدار الشهادات ومنح مزايا ضريبية كبيرة بعكس دول كبرى أكثر تشدد في إجراءات التسجيل.

ووفق تقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي صدر مؤخرًا، أن أكثر من 70 % من سفن الأسطول العالمي مسجلة في دول من غير جنسية مالكيها، مشيرًا إلى أن خمسة دول فقط تسيطر على نصف الأسطول العالمي، وأن العلم البنمي تصدر 8052 سفينة، أما الليبيري 3296، وجزر المارشال 3199، وهونج كونغ 2576، وسنغافورة 3558 سفينة.

وفي السياق نفسه، أكد تقرير “الأونكتاد” أن قائمة دول التسجيل تخلو من الدول العربية إلا دولة واحدة، وهي الكويت والتي استحوذت على المركز الـ 35 بإجمالي 161 سفينة بحمولات بلغت 5 ملايين و155 ألف طن.

يذكر أن حركة الملاحة في قناة السويس خلال العام المالي 2017/ 2018 شهدت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة، وسجلت عبور 17845، مقابل 17004 سفينة بزيادة 841 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.

وسجلت عائدات القناة أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها مقومًا بالدولار، بإجمالي إيرادات 5.6 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالي السابق 2016/2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار بنسبة 13%.

وفي السياق نفسه، توقع تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، أن النمو العالمي ارتفاعًا سيحقق مسجلاً 3.9% في كل من 2018 و2019، وستحقق الاقتصادات المتقدمة نموًا أسرع من مستوى النمو الممكن في العامين الحالي والقادم.

وفيما يلي جراف بأكبر 5 أعلام عابرة لقناة السويس، خلال النصف الأول من 2018:



