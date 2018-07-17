جراف.. أسعار أكثر 10 سيارات ملاكى مبيعًا فى مصر

أحمد شوقىتعتبر الأسعار عاملًا حاسمًا فى القرارات الشرائية الخاصة بسوق السيارات المحلية؛ خاصة بالنسبة للشعبية والمتوسطة. وقد شهدت سوق السيارات العديد من التغيرات المتعلقة بالأسعار خلال الفترة الماضية على خلفية تعويم الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع أعباء تدبير العملة لفتح الاعتمادات المستندية

أحمد شوقى

تعتبر الأسعار عاملًا حاسمًا فى القرارات الشرائية الخاصة بسوق السيارات المحلية؛ خاصة بالنسبة للشعبية والمتوسطة.

وقد شهدت سوق السيارات العديد من التغيرات المتعلقة بالأسعار خلال الفترة الماضية على خلفية تعويم الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع أعباء تدبير العملة لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية.

إلى جانب ذلك؛ فقد ارتفعت تكلفة الإفراج الجمركى عن السيارات بعد ارتفاع الدولار الجمركى وما ترتب عليه من زيادة الرسوم التى يتكبدها المستوردون لإدخال السيارات إلى مصر، فضلًا عن التطورات المتعلقة بأعباء التشغيل خاصة ما يتعلق برسوم خدمات المياه والكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.. إلخ.

انعكس ذلك بشكل كبير فى تغير خريطة سوق السيارات سواء ما يتعلق منها بالعلامات الأكثر مبيعًا أو الأكثر رواجًا من حيث الطلب.

ونظرًا لأهمية العامل السعرى؛ يعرض الرسم التالى قائمة بأسعار أكثر 10 سيارات مبيعًا فى السوق المحلية.