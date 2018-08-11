ثقافة وفنون

جراف| أجندة الأحداث الثقافية اليوم السبت 11 أغسطس

سلوى عثمانتقدم «المال» مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم السبت بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.