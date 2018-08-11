ثقافة وفنون

جراف| أجندة الأحداث الثقافية اليوم السبت 11 أغسطس

سلوى عثمانتقدم «المال» مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم السبت بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.
6:30 م, السبت, 11 أغسطس 18 6:30 م, السبت, 11 أغسطس 18

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سلوى عثمان

تقدم «المال» مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم السبت بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.

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