ثقافة وفنون

جراف| أجندة الأحداث الثقافية اليوم الإثنين 13 أغسطس

سلوى عثمانتقدم «المال» مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم الاثنين، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.
7:06 م, الأثنين, 13 أغسطس 18 7:06 م, الأثنين, 13 أغسطس 18

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سلوى عثمان

تقدم «المال» مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم الاثنين، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.

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