جراف| أجندة الأحداث الثقافية اليوم الإثنين 13 أغسطس

ثقافة وفنون جراف| أجندة الأحداث الثقافية اليوم الإثنين 13 أغسطسسلوى عثمانتقدم «المال» مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم الاثنين، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية. 7:06 م, الأثنين, 13 أغسطس 18 7:06 م, الأثنين, 13 أغسطس 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر سلوى عثمانتقدم «المال» مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم الاثنين، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر