ثقافة وفنون

جراف| أجندة الأحداث الثقافية اليوم الإثنين 13 أغسطس

سلوى عثمانتقدم «المال» مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم الاثنين، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.