ثقافة وفنون

جراف| أجندة الأحداث الثقافية اليوم الأحد 12 أغسطس

سلوى عثمان تقدم «المال» مجموعة من الفعاليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم الأحد، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.
5:56 م, الأحد, 12 أغسطس 18 5:56 م, الأحد, 12 أغسطس 18

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سلوى عثمان 

تقدم «المال» مجموعة من الفعاليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم الأحد، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.


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