جراف| أجندة الأحداث الثقافية اليوم الأحد 12 أغسطس

ثقافة وفنون جراف| أجندة الأحداث الثقافية اليوم الأحد 12 أغسطسسلوى عثمان تقدم «المال» مجموعة من الفعاليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم الأحد، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية. 5:56 م, الأحد, 12 أغسطس 18 5:56 م, الأحد, 12 أغسطس 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر سلوى عثمان تقدم «المال» مجموعة من الفعاليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم الأحد، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر