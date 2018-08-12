ثقافة وفنون

جراف| أجندة الأحداث الثقافية اليوم الأحد 12 أغسطس

سلوى عثمان تقدم «المال» مجموعة من الفعاليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام، اليوم الأحد، بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية.