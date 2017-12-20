جرار زراعي يقتحم شريط سكة حديد القباري ولا وفيات

محمود محسنأعلنت هيئة السكة الحديد ظهر اليوم عن اقتحام جرار زراعى شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالكم ٤٣ ما بين الجهاد والحرية على خط القبارى الاتحاد خط مفرد مخصص لنقل البضائع، وفق بيانوأوضحت الهيئة فى بيانها أنه أثناء مسير الجرار ٢٤٤٨ مفرد تشغيل بضائع من القباري للاتحاد فوجئ سائ

محمود محسن

أعلنت هيئة السكة الحديد ظهر اليوم عن اقتحام جرار زراعى شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالكم ٤٣ ما بين الجهاد والحرية على خط القبارى الاتحاد خط مفرد مخصص لنقل البضائع، وفق بيان

وأوضحت الهيئة فى بيانها أنه أثناء مسير الجرار ٢٤٤٨ مفرد تشغيل بضائع من القباري للاتحاد فوجئ سائق الجرار بجرار زراعي بدون لوحات معدنيه يعبر السكه من مكان غير معد للعبور تم الاحتكاك بمؤخرة الجرار الزراعي وفر هاربا وبدون إصابات أو وفيات أو تلفيات وتسبب فى تأخير الجرار المفرد ١٠ دقائق

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وناشدت هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.