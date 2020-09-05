جرارات جنرال إلكتريك الجديدة.. «مارترانس» الناقل الرسمي للسكة الحديد

بعدد (30) جرارًا، من إجمالي (110) جرارات الواردة من شركة General Electric الأمريكية، في حضور قيادات شركة مارترانس الناقل الرسمي للحراسات.

شَهِد، اليوم، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وصول الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديد إلى ميناء الإسكندرية بعدد (30) جرارًا، من إجمالي (110) جرارات الواردة من شركة General Electric الأمريكية، في حضور قيادات شركة مارترانس الناقل الرسمي للحراسات.

وذلك ضمن صفقة الجرارات المتعاقد عليها للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتم الاستقبال بحضور كل من المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر، واللواء أحمد المخزنجى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى- مارترانس. جانب من استقبال جرارات جنرال إليكتريك الجديدة

وكان ذلك في حضور اللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل.

وبذلك يكون إجمالي الجرارات التى تم تصنيعها وتوريدها (100) جرار، ومنتظر وصول الدفعة الأخيرة بإجمالي 10 جرارات خلال يناير المقبل.

مارترانس الناقل الرسمي والوكيل الملاحي لصالح السكك الحديدية

قيادات ” مارترانس”

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) هى الناقل الرسمى والوكيل الملاحى للهيئة العامة لسكك حديد مصر.

وتعد إحدى الشركات الوطنية التى أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 1963 بغرض ضمان وتأمين نقل احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية.

و”مارترانس” إحدى الشركات الرائدة في مجال الدعم اللوجيستى لخدمات الشحن البحري والجوي والبري.

وكذا خدمات التخليص الجمركي لكل قطاعات الدولة، كما أنها الناقل الرسمي للمشحونات الاستراتيجية والمشاريع القومية.

ولديها شبكة من وكلاء الشحن حول العالم.

وقال وزير النقل، في تصريحات، اليوم، إنه بوصول الدفعة الخامسة يصبح إجمالي عدد الجرارات التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 100 جرار جديد.

وأضاف أنها ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجرّ بالسكة الحديد، وستسهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية، ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.

وأكد أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر لتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن المصري.