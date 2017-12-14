جراحو عظام يوصون باستخدام مادة دياسيرين فى علاج خشونة الركبة

أحمد صبرى عقدت جمعية جراحة العظام المصرية، الدورة التاسعة والستين لمؤتمرها، بحضور ما يقارب من 3000 طبيب مصرى وعربى وإفريقي، لمناقشة الجديد فى علاج أمراض العظام والمفاصل. وانعقدت خلال المؤتمر، العديد من ورش العمل والندوات العلمية منذ انطلاق المؤتمر، يوم الإثنين الماضى، والتى اختص معظمها بمناقشة أحد

أحمد صبرى

عقدت جمعية جراحة العظام المصرية، الدورة التاسعة والستين لمؤتمرها، بحضور ما يقارب من 3000 طبيب مصرى وعربى وإفريقي، لمناقشة الجديد فى علاج أمراض العظام والمفاصل.

وانعقدت خلال المؤتمر، العديد من ورش العمل والندوات العلمية منذ انطلاق المؤتمر، يوم الإثنين الماضى، والتى اختص معظمها بمناقشة أحدث الطرق الدوائية المتاحة حاليًا لعلاج مرض خشونة المفاصل، الذى أصبح أحد أهم أسباب الإعاقة الحركية لكثير من المرضى وخاصة كبار السن.

وحضر المؤتمر وفد من كبار أطباء دولة السودان، على رأسهم دكتور جيمس ألفونس كبير جراحي العظام بمستشفيات السلاح بدولة جنوب السودان، والدكتور سمير شاهين أستاذ جراحة العظام مدير المركز الأكاديمي لكلية الطب جامعة الخرطوم، واللذان أعربا عن سعادتهما بحضور المؤتمر، وحرصهما على حضور المؤتمر سنويًا لمناقشة الجديد فى علاجات أمراض الجهاز العضلى الهيكلى وأحدث التقنيات الجراحية فى هذا الشأن.

وقال الدكتور تيمور الحسينى، أستاذ جراحة العظام، إن خشونة الركبة مرض ينتج فى المقام الأول عن تآكل الغضاريف المبطنة لمفضل الركبة ويظهر المرض أساسا فى صورة آلام حادة وتورم مع صعوبة فى الحركة.

وأضاف أن هذه المشكلة تنشأ فى أغلب الحالات بسبب تزايد نشاط مجموعة من الإنزيمات داخل أنسجة الركبة تسمى (إنترليوكين 1-بيتا)، والتى بدورها تحدث التلف فى غضروف الركبة، وما حوله من نسيج عظمى وغشاء زلالى، لذا فإن الدراسات العلمية الحديثة أكدت على أهمية مادة دياسيرين فى علاج مرض خشونة المفاصل وهى تعد بمثابة المثبط الطبيعى لهذه الإنزيمات الضارة.