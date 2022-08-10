«جرابتك» توقع اتفاقية تعاون مع «جيديا» لتقديم حلول الدفع الإلكتروني

أعلنت شركة جرابتك GrubTech، المقدمة لحلول التكنولوجية وأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة جيديا Geidea المقدمة لخدمات التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات مدفوعات رقمية حديثة بمختلف أنواعها من خلال نقاط البيع الإلكترونية لعملاء شركة جرابتك من المطاعم والمطابخ السحابية العاملة في العاملة في السوق المصرية، الأمر الذي يمنح قيمة مضافة ومزايا جديدة لعملائها.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من أسامة حرفوش مدير GrubTech مصر، وأحمد مجدي رئيس القطاع التجاري للشركة بمصر، وذلك بحضور كل من محمد الفايد مؤسس GrubTech العالمية وأحمد نادر المدير العام لشركة جيديا في مصر وأحمد وليد رئيس القطاع التجاري لشركة GrubTech.

وتأسست GrubTech عام 2019، و هي منصة تكنولوجية لإدارة المطاعم والمطابخ السحابية Cloud Kitchen، التي تمكنهم من ميكنة العمليات وإدارة طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت، إضافة إلى إتاحة أدوات للتسويق والمبيعات، وتحليلات مفصلة لبيانات المطاعم بما يساهم في سرعة العمليات و خفض التكاليف.

وتوفر “جيديا” وسائل الدفع الإلكتروني في مصر من نقاط بيع إلكترونية أو الدفع عبر الإنترنت وتيسير قبول كافة أنواع المدفوعات لعملائها.

محمد الفايد: نستهدف التوسع في إبرام شراكات مع كبار اللاعبين بالمنطقة

وأكد محمد الفايد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GrubTech العالمية، أن تلك الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف للتوسع في إبرام شراكات تجارية ضخمة مع كبار اللاعبين بمجال الأطعمة والمشروبات بالمنطقة.

ولفت إلى أن هذا التعاون سيبدأ تفعيله داخل مصر ثم يمتد لبلدان أخرى تعمل بها الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

أسامة حرفوش: الشراكة تهدف إلى تقديم جيديا حلول مدفوعات رقمية لعملاء المنصة

وأعرب أسامة حرفوش مدير شركة جرابتك مصر، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة جيديا، مؤكدا أنها تمثل إضافة كبيرة للمنظومة التي تبنيها شركة جرابتك.

وأكد أن الشراكة تمثل قيمة مضافة للمنظومة التي تبنيها شركة جرابتك وتتكامل مع أهدافها في توفير منصة تحوي جميع الحلول التي تساعد المطاعم والكافيهات والعاملين في هذا القطاع للاستفادة من التكنولوجيا وتسهيل عمليات البيع والشراء.

وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم شركة جيديا حلول الدفع الإلكتروني لعملاء منصة جرابتك، في الوقت الذي تقوم فيه شركة جيديا بتقديم الخدمات التكنولوجية لإدارة المطاعم كحل متكامل لعملائها.

المدير العام لشركة “جيديا”: خطوة مهمة للشركة لأجل التوسع داخل سوق الأغذية والمشروبات

وأعرب أحمد نادر المدير العام لشركة “جيديا” للتكنولوجيا، عن سعادته بالتعاون مع شركة جرابتك الرائدة في الحلول التكنولوجية وأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة لشركة جيديا للتوسع داخل سوق الأغذية والمشروبات الذي ينمو في مصر بشكل كبير.

وأكد أن هذا التعاون سيمكّن أصحاب المطاعم والكافيهات من العمل بكفاءة أكبر، ويمنح العملاء تجربة أفضل لتناول الطعام خاصة العملاء عبر الإنترنت، علاوة على أنه يمنح أصحاب الأعمال القدرة على زيادة المبيعات من خلال تشغيل علامات تجارية متعددة بسهولة من مكان واحد.

رئيس القطاع التجاري لشركة “جيديا”: قطاع المطابخ السحابية ينمو بشكل ملحوظ

وأكد أحمد مجدي رئيس القطاع التجاري لشركة “جيديا” للتكنولوجيا، أن رؤية شركته تتمثل في تمكين جميع التجار وأصحاب الأعمال بحلول دفع مبتكرة توفر لهم الأدوات الضرورية لتنمية أعمالهم وإدارتها.

وأضاف أن الشركة تستهدف من خلال تعاونها مع شركة جرابتك التوسع في قطاع الأغذية والمشروبات، عبر تقديم أحدث تقنيات الدفع المتاحة في العالم وليس فقط في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن قطاع المطاعم والمطابخ السحابية في مصر يتطور بشكل ملحوظ ويحظى بتحول رقمي سريع، وهو ما يمنح شركتنا فرصة رائعة لتوفير نظام تشغيل الكل في واحد لسهولة الحلول التقنية التي نوفرها للعملاء.