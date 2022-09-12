«جرابتك» تفاوض «المنيوز» و«يلا فى السكة».. و320 مليون دولار حجم خدمات توصيل الطعام محليًا في 2027

تخطط شركة جرابتك لحلول إدارة المطاعم وتكنولوجيا المطابخ السحابية التعاقد مع جميع مزودى خدمات توصيل الطعام فى مصر قبل أواخر العام الحالى، مبينًا أنها تتفاوض حاليًا مع منصات جديدة مثل «المنيوز» و«يلا فى السكة» وأخرى.

كما تسعى لتحقيق نمو فى حجم أعمالها بالسوق المصرية بنسبة تتراوح من %30 إلى %35 بنهاية 2023، فى إطار استراتيجياتها الرامية للوصول للربحية بحلول منتصف 2024.

قال أسامة حرفوش، مدير عام الشركة بمصر، إن «جرابتك» تستهدف حاليًا التعاقد مع جميع مزودى خدمات توصيل الطعام فى مصر قبل أواخر العام الحالى، مبينًا أنها تتفاوض حاليًا مع منصات جديدة مثل «المنيوز» و«يلا فى السكة» وأخرى لتنضم بذلك إلى «طلبات» و«جوميا فوود» و«مرسول»، كما تبحث أيضًا التعاون مع مقدمى خدمات البقالة ومنها «ذا جروسر» و«جورميه».

وأوضح «حرفوش» لـ«المال» أن شركته تأسست عام 2019 بالإمارات، وبدأت نشاطها بمصر خلال 2022 كأول مطبخ سحابى فى مصر، يضم أكثر من علامة تجارية فى مجال تقديم خدمات توصيل الطعام إلى العملاء، إذ قد يتم تنفيذ الطلب عبر إحدى منصات التوصيل، فى حين أن العلامة التجارية للطعام هى ما تقوم بتوصيل الأوردر بنفسها أو بواسطة مطعم سحابى، أو من خلال شركات خدمات التوصيل دون عملية التسويق مع مراعاة البعد الجغرافى وتكلفة التوصيل وغيرها من المتغيرات التى تؤثر فى حساب عملية طلب الطعام.

وأضاف أن «جرابتك» تقدم نظامًا تقنيًا مركزيًا للتوصيل بين نقطة البيع ومسوّق الخدمة يتيح خدمات تكنولوجية لجميع أطراف منظومة طلب الطعام، وعلى رأسها تعديل أسعار قوائم الطعام، وهو الحل التقنى الذى توفره «جرابتك» فيتم بشكل ذاتى من النظام المركزى، بدلاً من الذهاب لكل طرف بالمنظومة لتعريفهم بتعديل قائمة الأسعار، وكذلك استخدام نظام واحد فى كل مطعم لدى الكاشير على جهاز حاسب آلى واحد فقط.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم الانتشار فى مدينتى القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى، ثم التوسع تدريجيًا فى باقى محافظات الجمهورية، إذ تستهدف خدمة أكثر من 3 الآف موقع ومنطقة جغرافية بحلول منتصف العام المقبل، منوها بأن أنظمة جرابتك تنفذ نحو مليون طلب شهريا فى أكثر من 17 سوقا حول العالم.

خطة للتوسع بدول أفريقية منها المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا

وأضاف أن «جرابتك» تستهدف تحويل مصر إلى مركز محورى للتوسع فى أسواق أفريقيا التى تشهد تنامى فى معدلات الإقبال على الخدمات الرقمية ومنها خدمات طلب توصيل الطعام أونلاين مثل المغرب ونيجيريا وأوغندا وجنوب أفريقيا وساحل العاج وغانا.

وأوضح «حرفوش» أن الشركة الإماراتية رصدت نحو 5 ملايين دولار استثمارات للتوسع فى السوق المصرية حتى نهاية 2023، مضيفاً أن «جرابتك» بصدد إغلاق جولة تمويلية جديدة بقيمة 25 مليون دولار قبل بداية العام المقبل دون الكشف عن تفاصيلها، ولكنه أكد أنها تهدف إلى دعم أعمال الشركة ومواجهة التحديات التى تمثل عائقا أمامها.

وفى سياق متصل، قدر حجم سوق خدمات توصيل الطعام فى مصر حاليا بنحو 155 مليون دولار، مقابل عملية التوصيل فقط دون حساب تكلفة الطعام مقابل 2.7 مليار دولار بالإمارات و4.9 مليار بالسعودية، ويصل إجمالى عدد عملاء منصات التوصيل بالسوق المحلية إلي 7.8 مليون مستخدم.

وألمح إلى أن مؤسسة الأبحاث التسويقية «statista تتوقع نمو السوق المصرية فى خدمات التوصيل إلى 320 مليون دولار بحلول عام 2027، فى الوقت الذى يتوقع أن يصل عدد عملاء خدمات توصيل الطعام فى مصر والسعودية إلى 18 مليون عميل، منوهًا بأن السوق الإماراتية تضم 7 شركات توصيل مقابل 20 تقريبًا بالمملكة.

12 دولارًا سنويًا متوسط العائد على المستهلك المصرى مقابل 414 دولارًا للسعودي

ولفت حرفوش إلى أن أكثر من %75 من حجم سوق توصيل الطعام فى مصر بما يعادل 115 مليون دولار يكون من المحل إلى العميل مباشرة مقابل %25 للتطبيقات الإلكترونية، بينما تستحوذ منصات الطعام فى السعودية على نسبة تتراوح بين %65 و%80، منوها بأن متوسط العائد على كل المستهلك المصرى سنويا يتراوح من 11 إلى 12 دولارا سنويا مقابل 414 دولارا للمواطن السعودى.

400 ألف فرع مطعم يعملون فى نشاط الوجبات السريعة بمصر

وذكر أن سوق توصيل الطعام تخسر نحو 7 – %9 بسبب فشل الموردين فى تنفيذ الطلبات، وهو ما يتسبب فى خسائر ملايين الدولارات تحد من نمو السوق وتطورها، مؤكدًا أن «جرابتك» تقدم أنظمة للحوكمة الإلكترونية التى تمنع فشل عمليات الطلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم سوق الطعام للوجبات السريعة فى مصر يصل إلى 28 مليار جنيه و400 ألف فرع للمطاعم.