جرائم منشورة عبر «فيس بوك».. ضبط لص دراجات وتنفيذ أحكام قضائية بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، يتضمن تعليق بشأن شكوى لأحد الأشخاص تضرر خلالها من سرقة دراجة نارية ملك نجله بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص اتضح أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية من نجل الشاكي “طالب”، عن اكتشافه سرقة دراجته النارية أثناء تواجده أمام إحدى الكليات بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

وحددت وضبطت مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الدراجة النارية المستولي عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

وعلى صعيد آخر، كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما نشر على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن إلتماس أحد الأشخاص لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه وآخرين، ضد سيدة -مُقيمة بالإسكندرية وزوجها -مقيم خارج البلاد.

وبالفحص اتضح أن السيدة المشكو في حقها -مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل الإسكندرية- ومطلوب التنفيذ عليها في قضية الحكم الوارد بالالتماس المشار إليه بتهمة “نصب”.

كما تبين أن زوجها المشكو في حقه ومطلوب التنفيذ عليه، في 3 أحكام منهم الحكم الوارد في الالتماس بتهم نصب وشيكات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأولى، والتنسيق مع إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية للتعميم عن زوجها دوليًا لمغادرته خارج البلاد.