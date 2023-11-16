جرائم السرقة بالقاهرة.. سقوط لصوص أبواب المقابر والسيارات بالدرب الأحمر والمقطم

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة أبواب المقابر بالدرب الأحمر، وضبطت سيدة وزوجها استولوا على سيارة في منطقة المقطم.

ترجع التفاصيل، إلى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط شخصين -لهما معلومات جنائية- بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، أثناء استقلالهما تروسيكل بدون لوحات معدنية، قيادة أحدهما ومُحمل عليه باب حديدي بتهمة تكوين عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب “الخلع”، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة.

وبإرشادهما ضبطت كافة الأبواب المستولي عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وضبطت إحدى السيدات وزوجها بدائرة قسم شرطة المقطم بتهمة الاستيلاء على سيارة ملك أحد الأشخاص ومساومته على استرجاعها.

وبارشادهما ضبطت السيارة المستولي عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة واتهمهما بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.