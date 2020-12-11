جرائم التزوير.. كشف مزيف رخص معدات ثقيلة وصاحب شركة يسهل الهجرة غير الشرعية

كشفت أجهزة الأمن واقعتي تزوير في الأوراق والمستندات الرسمية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، لاصطناع رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة وتسهيل الهجرة غير الشرعية، وألقت القبض على المزورين أبرزهم صاحب شركة أخشاب.

تزوير رخص قيادة المعدات الثقيلة

ترجع التفاصيل في الواقعة الأولي، إلى تأكيد معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أن صاحب استوديو -كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، يوجد له معلومات جنائية، وراء اصطناع وتزوير رخص قيادة تشغيل المعدات الثقيلة الخاصة بأعمال الإنشاءات والمقاولات وترويجها على عملائه الراغبين الحصول عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط أثناء تواجده داخل المحل عمله وبصحبته عامل، وعثر داخل المحل على كمية من رخص قيادة تشغيل معدات ثقيلة بأسماء أشخاص مختلفة “مزورة”، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، إسكانر، مقص تقطيع، كمية من الأوراق التي تستخدم في الطباعة المعدة للتزوير- مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بتزوير المضبوطات باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وترويجها على عملائه الراغبين في الحصول على تلك الرخص مقابل مبلغ مالي.

وأضاف الثاني أنه اتفق معه على اططناع رخصة له مقابل مبلغ مالي، واتخذت الإجراءات القانونية.

تزييف أوراق الهجرة غير الشرعية

على جانب آخر، ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة لتجارة الأخشاب متورط في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الهجرة غير الشرعية بمحافظة الإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قد أكدت أن صاحب شركة لتجارة وتوريد الأخشاب -مقيم بمحافظة الإسكندرية- له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائه المترددين عليه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم إلى الدول الأجنبية.

واتخذ من مسكنه بدائرة قسم شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية مقرًا لمزاوله نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي “الأمن الوطنى – الأمن العام”، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه.

وبتفتيش مسكنه عثر على كشوفات حساب بنكية بأسماء أشخاص مختلفة “مزورة” – شهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة “مزورة” – نماذج خاصة ببعض الشركات بدون بيانات “معدة للتزوير”، وكذا هاتف محمول.

وبفحصه تبين احتوائه على مجموعة من نماذج كشوف طبية منسوبة لعدد من المستشفيات، شهادات وصور جوازات سفر لبعض الأشخاص.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بغرض تسهيل استخراج تأشيرات لبعض الدول الأجنبية لراغبي الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.