«جذور القابضة» تعتزم استثمار 40 مليون جنيه خلال 2020

تعتزم شركة «جذور القابضة للاستثمارات المالية» ضخ استثمارات بقيمة 40 مليون جنيه خلال العام الجارى، بغرض الاستحواذ على حصة أقلية بإحدى الشركات الصناعية.

محمود شعبان: نستهدف التوسع بالمجالات المالية غير المصرفية

محمود شعبان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «جذور القابضة»

قال محمود شعبان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «جذور القابضة»، إنها تتفاوض حاليا للاستحواذ على حصة أقلية بإحدى شركات القطاع الصناعى.

ولفت إلى أن شركته رصدت استثمارات لتلك الصفقة بقيمة تترواح بين 30 إلى 40 مليون جنيه، موضحًا أن الكيان المستهدف يعمل بمجال الخرسانة الجاهزة والمواسير، رافضًا الإفصاح عن هويته خلال الفترة الحالية.

وأضاف شعبان، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «جذور» تدرس 3 صفقات أخرى لإتمامها خلال العام الجارى، بقطاعات «التأجير التمويلى»، و«التمويل متناهى الصغر»، و«التمويل الاستهلاكى».

وأشار إلى أن الشركة لا تزال فى مراحلها الأولية لبحث تلك الصفقات، موضحًا أن الاستثمارات سيتم تمويلها من خلال السيولة الذاتية، مع إمكانية الاعتماد على القروض البنكية.

ولفت إلى أن «جذور» غالبًا ما تستهدف الاستحواذ على حصص أقلية، كاشفا أنها كانت تستهدف التوسع بالقطاع العقارى خلال العام الحالى، لكن ظروف القطاع الحالية وتخوفات التباطؤ مستقبلاً حالت دون ذلك.

وتمتلك «جذور القابضة» حصة أقلية بشركة البيت الحديث للاستثمارات العقارية، التى تعمل فى مجال التشييد وأعمال المقاولات فى منطقتى القاهرة الجديدة ومدينة نصر، ويبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه.

ويشير الموقع الإلكترونى لـ«جذور القابضة»، إلى تأسيسها عام 2009، برأسمال مرخص به 50 مليون جنيه، مدفوع منه 30 مليونا.

وتملك «جذور القابضة» عدة شركات تابعة فى مجال تأسيس الشركات بجانب نشاط وكيل القيد بالبورصة الرئيسية، وتولت طرح شركة سبأ للأدوية فى البورصة منذ سنوات، بالإضافة لنشاط راعى القيد فى بورصة النيل، وترويج وتغطية الاكتتابات، وأمانة الحفظ، وما يشملها من إيداع الأوراق المالية.