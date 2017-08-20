جذب الاستثمارات يتصدر أعمال المنتديين المصريين فى سنغافورة وفيتنام

بمشاركة وفد رفيع يضم «نصر» و«مميش» و«بركات»نادية صابريقوم وفد رفيع المستوى، يضم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، والدكتور هشام بركات وزير النقل، بزيارة دولتى في

بمشاركة وفد رفيع يضم «نصر» و«مميش» و«بركات»





نادية صابر

يقوم وفد رفيع المستوى، يضم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، والدكتور هشام بركات وزير النقل، بزيارة دولتى فيتنام وسنغافورة، الثلاثاء المقبل.

وعلمت «المال» أن زيارة الوفد إلى سنغافورة ستبدأ بافتتاح المنتدى التجارى الاستثمارى المشترك يوم 24 أغسطس القادم، ومن المقرر أن يلقى الدكتور كوهبوه كون وزير الصناعة والتنمية السنغافورى، كلمة تعقبها كلمة للدكتورة سحر نصر، تليها كلمة للدكتور هشام بركات، ثم كلمة للفريق مهاب مميش.

كما سيتم استعراض التجارب السابقة فى ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية، وقانون الاستثمار الجديد.

ويتخلل فاعليات المنتدى عقد عدة اجتماعات ثنائية بين الشركات السنغافورية والمصرية فى 9 قطاعات، تشمل البنية التحتية، والبناء والتشييد، والسيارات، والتجارة العامة، والغذاء، والخدمات المهنية، والنسيج، والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الخدمات الإعلامية.

كما علمت «المال» أن الوفد المصرى سيقوم بزيارة لميناء PSA السنغافورى، وشركة PS-PSA، وهى واحدة من أكبر الشركات الرائدة فى تشغيل الموانيء بالعالم، وتقوم بتشغيل شبكة عالمية واسعة من مشاريع الموانيء، فى جميع أنحاء آسيا وأوربا.

ويذكر أن PS-PSA هى شركة مشتركة بين ميناء سايغون، ووشركة “بسا فيتنام بى تى إى المحدودة”، وهى شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة “بسا انترناشونال بى تى إي” (بساي)، التى تقوم بتطوير مشروع ميناء الحاويات الجديد بمقاطعة “فونغ تاو” في فيتنام، والتى من المنتظر أن تصبح مركزا رئيسيا للهند الصينية.

كان الفريق مهاب مميش، قد أعلن فى مؤتمر الفاتورة الموحدة الأخير بوزارة النقل، أنه سيتوجه إلى سنغافورة لاستكمال المفاوضات مع شركة موانيء سنغافورة، حول مشروع شرق بورسعيد.

ويقوم الوفد المصرى فى نهاية اليوم الأول لزيارة سنغافورة، بعقد اجتماع موسع مع وزير النقل والبنية التحتية الستغافورى، كما سيقوم بعقد اجتماع آخر موسع مع مجلس تنمية الأعمال EDB بمقر المجلس، الذى يعد مجلسا لتنمية الاقتصاد، ويسعى لتعزيز مكانة سنغافورة كمركز أعمال عالمى، كما سيتم عقد اجتماع مع وزير التجارة والصناعة السنغافورى باتحاد الأعمال، يليه إقامة منتدى الاستثمار بمصر.

وعلمت «المال» أن اجتماعات المنتدى المصرى الفيتنامى المشترك، ستبدأ الثلاثاء المقبل، بمشاركة الفريق مميش، والوزيرة سحر نصر، والوفد المصرى رفيع المستوى، وتليها اجتماعات مشتركة على مستوى وزارى، يحضرها رئيس الوزراء الفيتنامى، ووزراء النقل، والاستثمار والصناعة، ومن المقرر توقيع مذكرات تفاهم خلال أعمال اللجنة المشتركة المصرية الفيتنامية.

كما ستقابل «نصر» بعض الشركات الفيتنامية بغرض جذب استثمارات فى مجالات عديدة، منها البتروكيماويات، والمنسوجات، والإنشاءات، والصناعات الغذائية.