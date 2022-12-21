«جدير جروب» تعتزم ضخ 200 مليون جنيه في «كود» العاصمة الإدارية خلال 2023

قال المهندس محمود أبو الخير رئيس مجلس إدارة جدير جروب للتطوير العقاري إن الشركة تستهدف ضخ 200 مليون جنيه استثمارات في العام القادم بمشروع كود بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع، تبلغ القيمة البيعية للمشروع نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المستهدف الانتهاء من بيعه بالكامل في عام 2023، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن مبنى تجاري إداري في قلب الداون تاون بالعاصمة الجديدة.

وأوضح أبو الخير، أن مجموعة جدير جروب يعمل تحت مظلتها أربع شركات هى جرو شركة مقاولات وشركة بنتيرا للتشطيبات والتصميمات الداخليه و شركة (اى كابيتال) وجدير للتطوير العقارى وهى الذراع التطويرية لمجموعة “جدير جروب”.

و تمتلك “جدير جروب” محفظة استثمارية تتجاوز الـ 3.5 مليار جنيه، تكونت خلال فترة عمل المجموعة بنحو 16 عاما بالسوق العقاريى، وتمكنت من خلالها تنفيذ 60 مشروعا سكنيا بالقاهرة الجديدة فى مناطق اللوتس وبيت الوطن والنرجس الجديدة ومدينة 6 أكتوبر فى بيت الوطن ومحور بوليفارد والتوسعات الشمالية.

وتأسست جدير جروب في عام 2006 من قبل مجموعة من المستثمرين بالقطاع العقاري، ويصل عدد عملائها نحو 5000 .

وأعلنت مجموعة جدير جروب عن خطتها التوسعيه بالسوق العقارية المصرية خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف من خلالها تنفيذ سلسلة من المشروعات التجارية والإدارية.