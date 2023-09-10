«جدير جروب» تتعاقد مع «CBRE» العالمية لإدارة مشروع «Code» بالعاصمة الجديدة

تعاقدت مجموعة جدير جروب العقارية مع شركة CBRE العالمية لإدارة العقارات الإدارية والتجارية وذلك لإدارة مشروعها (Code) بالعاصمة الإدارية الجديدة

أوضح محمد أبو الخير المدير التنفيذي أن مجموعة جدير سعت جاهدة للتعاقد مع أكبر شركات الإدارة لمشروعاتها وفقاً لإستراتيجية الشركة لتقديم الخدمات الأفضل لما بعد البيع والالتزام بتوفير متطلبات حياة الرفاهية وتوفير أفضل نظام للإدارة والصيانة والحفاظ على العقار

وفى سباق مع الزمن نحو البدء فى تنفيذ المشروع فأنه قد قاربت الشركه على الإنتهاء من أعمال الحفر بموقع المشروع

ووفقا للمخطط الزمنى للمشروع سيتم الإنتهاء من تنفيذ 3 بدروم بكامل مساحة المشروع بنهاية العام الجارى على ان نبدأ أعمال الإنشاءات بالأدوار العليا بداية العام المقبل

وأضاف أبو الخير أن مشروع (Code) يقع بأميز مواقع الداون تاون حيث يقع مباشرة على الحديقة المركزية بالإضافة لإنه أكبر مساحه أرض بالداون تاون بإجمالى 7200 متر

وهو مشروع تجاري إدارى يتكون من أرضى و12 دور وتقدر التكلفه الاستثمارية لمشروع (Code) ب 1.3 مليار جنيه وتستهدف الشركه تحقيق مبيعات تقدر بنحو 2 مليار جنيه

تفاصيل المشروع

مضيفا ان المشروع عباره عن 3 أبراج منفصله ومتصله عن طريق جسور تربط مابين الأبراج

وتيسير على عملاء جدير تم توفير أنظمة سداد مختلفه ومرنه تبدأ ب10% مقدم وحتى 10 سنوات سداد بدون فوائد

وأشار أبو الخير أن جدير قامت بدراسة جيده للسوق العقارى قبل البدء فى المشروع وتم وضع دراسة جدوي تشمل أسعار تنافسية مع تجنب مخاطر زيادة مفاجئة فى أسعار مواد البناء الأمر الذى جنبنا مخاطر رفع السعر على العميل تماشيا مع الظروف الراهنة

شركاء النجاح

مشيرا ألى انه تم التعاقد مع شركة للاستشارات الهندسيه بالشرق الأوسط والتى وفرت تصميم بسيط ولكنه متميز به الكثير من التفاصيل التى تميزه لتقديم منتج عقارى فريد يضاف لسابقة أعمال جدير

البيع والتسليم

لافتا ان الشركه تستهدف الإنتهاء من بيع المشروع نهاية الربع الثالث من العام الجارى وهذا نجاح يعكس الثقه فى إسم جدير

ووفقا للجدول الزمنى للمشروع مقرر تسليم المشروع نهاية عام 2026

وكشف أبو الخير عن خطة جدير جروب التوسعية التى تستهدف خلالها تنفيذ سلسلة من المشروعات على غرار مشروع جدير بمناطق مختلفة ولاسيما منطقة التجمع الخامس التى تشهد توجهه كبير من المطورين الفترة الراهنة وارتفاع الطلب عليها

كما نستهدف مدينتى زايد و أكتوبر والعاصمة الإدارية ومقرر ضخ إستثمارت تبلغ 2.5 مليار جنيه بشكل عام فى كل مشروعات جدير جروب الجديدة

مراجعة شاملة لكل الاستثمارات

وأشار أبو الخير ألى أن الشركه تقوم بمراجعة شاملة لكل استثمارات الشركة والعمل على إعادة صياغة فلسفة الاستثمار للفترة المقبلة وهو ما دفع الشركة الى الاتجاه نحو التخصص في الانشطة الاقتصادية وانشاء مجموعة من الكيانات المتحصصة و ضخ الاستثمارات فيها

ويتم التركيز حاليا على استثمارات في العاصمة الادرية الجديدة و الساحل الشمالي و التجمع و الشيخ زابد والعمل على تصدير العقار المصري و تحقيق معدلات نمو مرضيه طبقا للاستراتيجية الموضوعة