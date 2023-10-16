«جدير» العقارية تستحوذ على «تروجان للتطوير والمقاولات» مقابل مليار جنيه

أعلنت مجموعة جدير للتطوير العقاري اتخاذ خطوة إستراتيجية جديدة فى مسيرتها بالاستحواذ الكامل على شركة تروجان للتطوير والمقاولات، المالكة لمجموعة من المشروعات بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.

قال المهندس محمود أبو الخير، رئيس مجلس إدارة مجموعة جدير، إنه فى إطار الخطة التوسعية التى تستهدف زيادة وتنوع نشاطها، تأتى صفقة الاستحواذ على تروجان باعتبارها من كبرى الشركات العاملة بمجال التطوير العقارى والمقاولات والخرسانة.

كما تمتلك “تروجان” محفظة من المشروعات بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، مما يعزز من توسع مجموعة جدير فى مجال الاستثمارات العقارية بالسوق.

قيمة الصفقة

وكشف أبو الخير عن حجم صفقة الاستحواذ على “تروجان”، والتى تتجاوز المليار جنيه.

وقال إنه جارٍ التخطيط لتطوير المشروعات التى كانت مملوكة لشركة تروجان، والتى تم الاستحواذ عليها بخطط وأساليب تتماشى مع متطلبات السوق العقارية والخطة الإستراتيجية لـ”جدير”.

توسعات مقبلة

وذكر أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تقدَّر بـ4 مليارات جنيه، خلال عاميْ 2023 و2024 فى مشروعاتها القائمة، وأخرى جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا تضاف لمحفظة مشروعات المجموعة وتمثل قيمة مضافة للسوق.