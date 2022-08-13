يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عبر محركات البحث المتاحة، خاصةً «جوجل»، عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لبيان وزارة المالية، بوابة “المال” ترصد من خلال التقرير التالي مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022.

جدول مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022

جدول مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، حيث من المقرر أن يتم صرف معاشات أغسطس خلال اليوم الأول من الشهر المقبل 1-9-2022، على أن يتم وضع أموال المعاشات داخل الأماكن المخصصة للصرف.

جدول مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022

جدول مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، يأتي جدول مواعيد صرف المعاشات، على النحو التالي:

• صاحب المعاش الذي يصرف 1000 جنيه يكون خلال يومي 1-2 سبتمبر.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من ألف جنيه حتى 2000 جنيه يكون خلال يومي 3-4 سبتمبر.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 2000 جنيه يكون خلال يومي 5-6 سبتمبر.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة عام 2022

• صاحب 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة بمبلغ 1130 جنيهًا.

• صاحب 2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيهًا.

• صاحب 3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيهًا.

• صاحب 4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيهًا.

• صاحب 5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيهًا.

• صاحب 6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيهًا.

الشهور الخالية من الإجازات مدفوعة الأجر 2022

تأتي الإجازات التي منحتها الدولة للموظفين معظم شهور عام 2022 ولكن هناك شهورًا خالية الإجازات مدفوعة الأجر وهي الشهور التالية:-

شهر فبراير 2022.

شهر مارس 2022.

شهر أغسطس 2022.

شهر سبتمبر 2022.

شهر نوفمبر 2022.

شهر ديسمبر 2022.

مناسبات مصرية لا تمنح فيها الدولة إجازة 2022

جاء كالآتي:

يوم الشهيد 9 مارس من كل عام.

عيد الأم 21 مارس من كل عام.

عيد تحرير طابا يوم 19 مارس من كل عام.

عيد الجلاء يوم 18 يونيو من كل عام.

عيد وفاء النيل 15 أغسطس من كل عام.

