جدول مواعيد أعمال «الدورتين السنويتين» لنواب الشعب الصيني في 5 مارس

فيما يلي جدول مواعيد أعمال الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني والدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الأحد).

-في الساعة التاسعة صباحا، ستعقد الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني اجتماعها الافتتاحي في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

-سيستمع نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى تقرير عمل الحكومة الذي سيقدمه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ.

– سيراجع نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التقرير بشأن تنفيذ خطة 2022، وبشأن مسودة خطة 2023 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ومسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في عام 2023.

اجتماع نواب الشعب الصيني

– سيراجع نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التقرير بشأن تنفيذ الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2022، وبشأن مسودة الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2023، ومسودة الموازنة المركزية والموازنات المحلية لعام 2023.

– سيستمع نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى شرح بشأن مسودة تعديل قانون التشريع.

— سيصوت نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على مسودة قرار بشأن تشكيل اللجان الخاصة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، ومسودة طريقة التصويت لمديرين ونواب مديرين وأعضاء للجان الخاصة، ومسودة قائمتي المرشحين للمديرين ونواب المديرين والأعضاء للجنة الدستور والقانون ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

– ستعقد وفود المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اجتماعات لمناقشة تقرير عمل الحكومة.

– سيحضر أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الاجتماع الافتتاحي لدورة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني كمشاركين لا يحق لهم التصويت.

– سيعقد أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني اجتماعات جماعية لمناقشة تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وتقرير بشأن عمل المقترحات من المستشارين السياسيين.

– في الساعة الثالثة عصرا، سيلتقي رؤساء اللجان المركزية للأحزاب السياسية غير الشيوعية، واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة مع الصحافة في مؤتمر صحفي تعقده دورة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.